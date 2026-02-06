 3.529

Tödlicher Unfall auf Landstraße: Auto mit fünf Insassen kracht gegen Baum, zwei sterben

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L60 bei Klettwitz sind am Freitagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Von Christoph Carsten

Klettwitz - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L60 bei Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) sind am Freitagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen.

Auf Bildern vom Unfallort sind die spiegelglatten Straßenverhältnisse gut zu sehen.
© Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Laut Polizei kam ein mit fünf Menschen besetztes Auto gegen 6.10 Uhr auf Höhe des Windparks Schipkau von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Mindestens eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem technischen Gerät befreit werden. Für zwei Insassen kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch an der Unfallstelle.

Die drei weiteren Insassen wurden nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinden sich nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr. Nähere Angaben zur Identität und zur Art und Schwere der Verletzungen liegen bislang nicht vor.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Notärzte und Polizei waren am Morgen mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz. Die Einsatzkräfte mussten neben der Befreiung der eingeklemmten Person auch die Versorgung der Verletzten sowie die Absicherung der Unfallstelle übernehmen.

Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort.
© Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

Die L60 war im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zur genauen Unfallursache ermittelt die Polizei.

Titelfoto: Dennis Hillner / Blaulichtreport Lausitz

