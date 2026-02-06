82-Jährige gerät in Neustadt/Dosse in Gegenverkehr und stirbt

Neustadt/Dosse - Eine 82-Jährige ist bei einem Unfall in Neustadt/Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) tödlich verletzt worden.

Der Rettungsdienst brachte die 82-Jährige noch in eine Klinik, wo sie kurz darauf starb. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Laut Angaben der Polizei kam die ältere Frau am Dienstag auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Wagen zusammen.

Die Fahrerin sowie ein 32-jähriger Fahrer wurden in ihren jeweiligen Fahrzeugen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit, wie es hieß.

Beide kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Frau sei kurz darauf gestorben.

Die Ursache des Unfalls ist bislang nicht abschließend geklärt.