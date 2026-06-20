Wegen der Hitze? Riesiges Fenster löst sich und fällt in die Tiefe

Cottbus - In der Cottbuser Innenstadt ist offenbar infolge der hohen Temperaturen eine Fensterscheibe aus dem obersten Stockwerk eines Bürogebäudes auf den Gehweg gestürzt.

Aus der obersten Etage der Spreegalerie hat sich eine rund 50 Kilogramm schwere Glasscheibe gelöst. © 7aktuell.de | Dennis Hillner

Das Fenster sei rund 50 Kilogramm schwer gewesen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Freitagnachmittag niemand.

"Durch starke Hitzeeinwirkung, so erste Vermutungen zur Ursache, könnte sich der Kleber an dem Fenster gelöst haben. Eine Fachfirma wird die Situation begutachten", erklärt die Stadt Cottbus in einer Mitteilung.

Zum Wochenbeginn sollen alle Fenster in dem Gebäude überprüft werden, heißt es weiter.

Wegen des Vorfalls kommt es rund um die Unglücksstelle zu Einschränkungen. Der Geh- und Radweg wurde teilweise gesperrt, auch Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Auf der Karl-Marx-Straße steht in Fahrtrichtung Norden derzeit nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.