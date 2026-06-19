Unfall auf der A115: Fahrlehrer stürzt bei Ausbildungsfahrt schwer

Potsdam - Bei einer Motorrad-Schulungsfahrt ist ein 43-jähriger Fahrlehrer am Donnerstagvormittag im Landkreis Potsdam-Mittelmark schwer verletzt worden.

Die Beamten entwerteten die Kennzeichen. © Julian Stähle

Der Mann war nach Polizeiangaben gemeinsam mit einem Fahrschüler auf der A115 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs.

An der Anschlussstelle Saarmund verließen beide Motorradfahrer die Autobahn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrlehrer mit seinem Krad auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass die beiden Motorräder der Fahrschule nicht über einen gültigen Versicherungsschutz verfügten.