VW kracht gegen Baum: Fahrer stirbt noch am Unfallort

Ahrensfelde (Barnim) - Am Donnerstagmorgen ist ein Mann bei einem Unfall in Brandenburg ums Leben gekommen.

Für den 76-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. © BLP / Sappeck

Der 76-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort starb, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Senior gegen 9 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem VW von der Lindenberger Straße in Ahrensfelde abgekommen und anschließend frontal gegen einen Baum geprallt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Fahrer zuerst aus dem Wrack befreien, bevor die Rettungskräfte sich seiner annehmen konnten.