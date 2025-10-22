Zwei Straßenbahnen stoßen zusammen: 64-Jährige schwer verletzt!

Rüdersdorf - Zwei Straßenbahnen sind am Mittwoch in Rüdersdorf ( Landkreis Märkisch-Oderland ) zusammengestoßen.

Von Lea Marie Kläsener und Alexandra Kiel

Die 64-jährige Fahrerin der Straßenbahn musste befreit werden. © Britta Pedersen/dpa

Die 64-jährige Fahrerin wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebraucht, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Fahrzeug.

Zwei weitere Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Straßenbahnen offenbar auf demselben Gleis unterwegs und prallten frontal zusammen.