Zwei Straßenbahnen stoßen zusammen: 64-Jährige schwer verletzt!
Von Lea Marie Kläsener und Alexandra Kiel
Rüdersdorf - Zwei Straßenbahnen sind am Mittwoch in Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) zusammengestoßen.
Die 64-jährige Fahrerin wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebraucht, wie die Polizei mitteilte.
Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Fahrzeug.
Zwei weitere Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.
Nach ersten Erkenntnissen waren die Straßenbahnen offenbar auf demselben Gleis unterwegs und prallten frontal zusammen.
Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Laut VBB ist der Straßenbahnverkehr der Linie 88 wegen des Unfalls gestört. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa