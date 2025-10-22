Zwei Straßenbahnen stoßen zusammen: 64-Jährige schwer verletzt!

Zwei Straßenbahnen sind in Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) zusammengestoßen.

Von Lea Marie Kläsener und Alexandra Kiel

Rüdersdorf - Zwei Straßenbahnen sind am Mittwoch in Rüdersdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) zusammengestoßen.

Die 64-jährige Fahrerin der Straßenbahn musste befreit werden.
Die 64-jährige Fahrerin der Straßenbahn musste befreit werden.

Die 64-jährige Fahrerin wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebraucht, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehrleute befreiten sie aus dem Fahrzeug.

Zwei weitere Personen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Straßenbahnen offenbar auf demselben Gleis unterwegs und prallten frontal zusammen.

Warum beide Straßenbahnen auf einem Gleis unterwegs waren, muss noch geklärt werden.
Warum beide Straßenbahnen auf einem Gleis unterwegs waren, muss noch geklärt werden.

Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Laut VBB ist der Straßenbahnverkehr der Linie 88 wegen des Unfalls gestört. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an.

