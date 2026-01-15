Zwei Wölfe sterben bei Wildunfall im Landkreis Havelland

Dallgow-Döberitz - Bei einem Wildunfall auf der B5 im Landkreis Havelland sind am Donnerstagmorgen zwei Wölfe gestorben.

Die Tiere überlebten den Unfall nicht. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8.19 Uhr zwischen Rohrbeck und Dallgow-Döberitz zu einem Wildunfall mit zwei Wölfen.

Demnach war eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto in Richtung Berlin unterwegs, als plötzlich zwei Wölfe die Fahrbahn überquerten.

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte sie den Zusammenstoß nicht verhindern.

Die Fahrerin blieb bei dem Aufprall unverletzt, ihr Auto wurde jedoch schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.