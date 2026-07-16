Vierstelliger Betrag abgehoben: Wer kennt diesen EC-Kartenbetrüger?
Zehdenick - Wer kennt diesen EC-Kartenbetrüger? Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Brandenburger Polizei einen bislang unbekannten Mann.
Der Gesuchte soll an einem Geldautomaten in der Marktstraße in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) am 14. August 2025 gegen 11.55 Uhr unberechtigt einen vierstelligen Betrag abgehoben haben.
Wie die Polizei mitteilte, gehörte die EC-Karte einem damals 91-jährigen Mann und war ihm zuvor gestohlen worden.
Bislang konnte der Tatverdächtige noch nicht identifiziert werden. Deshalb veröffentlichen die Ermittler nun Bilder einer Überwachungskamera und bitten die Bevölkerung um Hinweise.
Zeugen, die den Mann wiedererkennen oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03301-851-0 melden. Hinweise können auch über das Hinweisportal der Brandenburger Polizei im Internet gegeben werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg