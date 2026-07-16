Vierstelliger Betrag abgehoben: Wer kennt diesen EC-Kartenbetrüger?

Zehdenick - Wer kennt diesen EC-Kartenbetrüger? Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Brandenburger Polizei einen bislang unbekannten Mann.

Die Ermittler fragen: Wer kennt diesen Mann? © Polizei Brandenburg

Der Gesuchte soll an einem Geldautomaten in der Marktstraße in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) am 14. August 2025 gegen 11.55 Uhr unberechtigt einen vierstelligen Betrag abgehoben haben.

Wie die Polizei mitteilte, gehörte die EC-Karte einem damals 91-jährigen Mann und war ihm zuvor gestohlen worden.

Bislang konnte der Tatverdächtige noch nicht identifiziert werden. Deshalb veröffentlichen die Ermittler nun Bilder einer Überwachungskamera und bitten die Bevölkerung um Hinweise.