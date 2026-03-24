Vollsperrung auf der B96 bis Anfang April: Diese Umleitung sollten Autofahrer kennen

Fürstenberg/Havel - Autofahrer müssen sich auf der Bundesstraße 96 bei Fürstenberg/Havel im Landkreis Oberhavel bis Ostern auf eine weitreichende Umleitung einstellen. Die B96 wurde laut dem Landesbetrieb Straßenwesen bereits am Montag gesperrt, um die Baustelle einzurichten.

Der Landesbetrieb Straßenwesen plant einen Ersatzneubau der Schleusenbrücke, bis zur Fertigstellung wird eine Notbrücke an die B96 angeschlossen. © Jonas Walzberg/dpa

Die Straße bleibt bis einschließlich 2. April voll gesperrt. Auch der Abzweig zur Landstraße Rheinsberger Straße ist weiterhin nicht befahrbar, teilte die Behörde mit.

Ab Dienstag bis einschließlich 2. April wird demnach die alte Schleusenbrücke abgerissen und eine Behelfsbrücke an die B96 in Fürstenberg/Havel angebunden.

Demnach kommt auch ein Kran zum Einsatz, der beim Rückbau der Brücke hilft und Fahrbahnteile aushebt. Die Behelfsbrücke soll am 3. April, pünktlich zu Ostern, für den Verkehr freigegeben werden.

Die Umleitung führt über die Landesstraßen nach Lychen und weiter nach Templin sowie anschließend über die Bundesstraße 109 nach Zehdenick, teilte die Behörde mit. Demnach gelangen Autofahrer von dort aus über die Landesstraße nach Gransee auf die Bundesstraße 96 Richtung Fürstenberg sowie umgekehrt.