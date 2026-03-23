Bundespolizei stoppt illegale Einreise ... per Taxi

Forst (Spree-Neiße) - Manchmal könnte es doch so leicht sein: Man setzt sich einfach ins Taxi und fährt über die Grenze - illegal, ohne großartig aufzufallen, aber nicht mit der Bundespolizei .

Die Beamten haben das polnische Taxi am Grenzübergang Forst gestoppt. (Symbolfoto) © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Die hat am Sonntag nämlich gegen 17.30 Uhr bei einer Grenzkontrolle in Brandenburg ein polnisches Taxi gestoppt, mit dem offenbar drei Afrikaner unerlaubt nach Deutschland einreisen wollten.

Der 49 Jahre alte polnische Fahrer konnte bei der Überprüfung in Forst gültige Reisedokumente vorweisen - seine drei Insassen im Alter von 26 bis 29 Jahren allerdings nicht.

Das Ende vom Lied: Der 49-Jährige wurde von den Beamten als mutmaßlicher Schleuser vorläufig festgenommen und auch die drei Männer aus Eritrea kamen in Gewahrsam.

Gegen die eritreischen Staatsangehörigen wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der illegalen Einreise eingeleitet. Sie sollen nach Abschluss der Ermittlungen nach Polen zurückgeschickt werden.