Teenies grölen "Ausländer raus" auf Kinderparty: Woidke fassungslos, Grüne sehen Alarmzeichen

Falkenberg/Elster - Nach rassistischen Gesängen auf einer Teenager-Party in einem Club im brandenburgischen Falkenberg (Kreis Elbe-Elster) hat der Landrat des Kreises Elbe-Elster scharfe Kritik geübt.

Dietmar Woidke (64, SPD) hat zum Sylt-Lied in Brandenburg klare Worte gefunden. © Britta Pedersen/dp

Er verurteile die "rassistischen Parolen" auf das Schärfste, sagte Christian Jaschinski (58, CDU) laut einer Mitteilung. "Solche Äußerungen sind inakzeptabel und haben in unserer Gesellschaft keinen Platz."

Mehrere Jugendliche hatten vor Tagen rassistische Gesänge zum Partyhit "L'Amour toujours" angestimmt. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ist zu hören, wie mehrfach gerufen wird: "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus."

Im Netz sorgt das Video für Empörung, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) schrieb auf Instagram, er sei "fassungslos". "Wir dürfen dazu niemals schweigen!"

"Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sehr rechtsextreme Parolen inzwischen normalisiert werden – selbst unter Jugendlichen", hieß es von den Brandenburger Grünen. Wenn Jugendliche auf Partys rassistische Parolen grölten, sei das kein Randphänomen, sondern Ausdruck eines Problems, das viel zu lange unterschätzt worden sei.