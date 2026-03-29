Wahl-Hickhack in Strausberg am Ende, oder doch nicht?

Strausberg (Märkisch-Oderland) - Die parteilose Lokalpolitikerin Annette Binder (45) hat in der 28.000-Einwohner-Stadt Strausberg die nachgeholte Stichwahl um das Bürgermeisteramt gewonnen. Der ebenfalls parteilose Bewerber Patrick Hübner (35) unterlag deutlich.

Annette Binder (45, parteilos) hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Strausberg deutlich für sich entschieden. © Julia Otto/dpa

Die Abstimmung in Brandenburg stand jedoch unter schwierigen Vorzeichen, da ein Rechtsstreit mit Landrat Gernot Schmidt (64, SPD) vorausging.

Es geht im Zusammenhang mit dem Kandidaten Hübner um den Verdacht von Wahlmängeln und Unregelmäßigkeiten beim Ablauf der Hauptwahl im Februar. Aufgrund angekündigter Wahleinsprüche könnte der Wahlsieg unter Vorbehalt stehen.

Binder kam bei der Stichwahl auf 60,8 Prozent der Stimmen, Hübner auf 39,2 Prozent, wie aus dem vorläufigen Ergebnis nach der Auszählung am Abend hervorging. Die Wahlbeteiligung lag bei niedrigen 36 Prozent. 2018 hatte sie bei fast 47 Prozent gelegen. Die Amtsdauer beträgt acht Jahre.

Der Landrat hatte die vorherige Hauptwahl im Februar für ungültig erklärt und die Stichwahl gestoppt. Er geht von Wahlmängeln aus, weil das Postfach der Stadt für Wahlbriefe in einer Postfiliale war, die der Bürgermeisterkandidat Hübner betreibt.