Weihnachtsmann beantwortet in Himmelpfort wieder Wunschzettel

Berlin - Der Weihnachtsmann ist auf dem Weg vom Nordpol nach Brandenburg . Am Donnerstag (11 Uhr) soll er rund sechs Wochen vor Heiligabend in Himmelpfort im Landkreis Oberhavel ankommen.

Knapp sechs Wochen vor Heiligabend eröffnet der Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort wieder seine Wunschzettel-Filiale. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Wenn er nach seiner langen Reise in dem Ortsteil von Fürstenberg eintrifft, wollen Kinder der Grundschule Bredereiche ihn begrüßen und ihre Wunschzettel übergeben.

In Himmelpfort ist die den Angaben zufolge größte der bundesweit insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen zu Hause, in der jährlich rund 300.000 Wunschzettel eintreffen.

Bis Heiligabend wird der Weihnachtsmann mit Unterstützung seiner 20 von der Deutschen Post engagierten Weihnachtsengel Kinderbriefe aus Deutschland und aller Welt lesen und beantworten.