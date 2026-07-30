Weizenfeld bei Rheinsberg in Flammen: Feuerwehr löscht Brand auf 90 Hektar
Von Stefan Kruse
Rheinsberg - Ein großer Flächenbrand bei Rheinsberg im Norden Brandenburgs hat Feuerwehr und Behörden stundenlang beschäftigt.
Nach Angaben der Regionalleitstelle Nordwest stand ein Weizenfeld in einer Ausdehnung von 90 Hektar in Flammen.
Schätzungsweise 100 Einsatzkräften der Feuerwehr sei es gelungen, die Flammen weitgehend zu löschen.
Ostprignitz-Ruppins Kreisbrandmeister Olaf Lehmann sagte dem rbb, dass das Feuer offenbar bei Mäharbeiten entstanden sei.
Da der Flächenbrand im Ortsteil Braunsberg mit starker Rauchentwicklung verbunden war, wurde die Bevölkerung am Nachmittag per Warn-App Nina dazu aufgerufen, Fenster und Türen der Häuser geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Kurz nach 18 Uhr wurde die Warnung aufgehoben.
Titelfoto: Harald Tittel/dpa