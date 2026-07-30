Weizenfeld bei Rheinsberg in Flammen: Feuerwehr löscht Brand auf 90 Hektar

Rheinsberg - Ein großer Flächenbrand bei Rheinsberg im Norden Brandenburgs hat Feuerwehr und Behörden stundenlang beschäftigt.

Rund 100 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen – und die Bevölkerung erhält eine Warnung. © Harald Tittel/dpa

Nach Angaben der Regionalleitstelle Nordwest stand ein Weizenfeld in einer Ausdehnung von 90 Hektar in Flammen.

Schätzungsweise 100 Einsatzkräften der Feuerwehr sei es gelungen, die Flammen weitgehend zu löschen.

Ostprignitz-Ruppins Kreisbrandmeister Olaf Lehmann sagte dem rbb, dass das Feuer offenbar bei Mäharbeiten entstanden sei.