"CDU-Kurs führt in Sackgasse": Brandenburgs JU-Chefin tritt zurück und aus Partei aus

Potsdam - Die Landeschefin der Jungen Union (JU) Brandenburg , Laura Strohschneider (27), tritt von ihrem Amt zurück und aus der Partei aus.

Laura Strohschneider (27) ist nicht länger Vorsitzende der Jungen Union in Brandenburg. © Gregory Gosciniak/dpa

In einer Erklärung an die Mitglieder, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, begründete sie dies mit Kritik am Spitzenpersonal und am Kurs der Bundesregierung. Sie schäme sich für die Bundespolitik.

"Dass unserem Spitzenpersonal die Glaubwürdigkeit verloren gegangen ist, ist für mich ein Symptom eines tieferliegenden Problems", heißt es in der Erklärung der 29-Jährigen.

"Auch die inhaltliche Richtung, die diese Bundesregierung fährt, ist meines Erachtens nicht die, für die wir Wahlkampf gemacht und für die uns die Wähler ihre Stimme geschenkt haben."

Der Kurs der CDU führt aus ihrer Sicht in eine Sackgasse. "Wir haben uns aus ideologischen Gründen in eine Lage manövriert, in der wir, getrieben von Angst vor dem Verlust des Koalitionspartners, zwingend notwendige Reformen nicht im erforderlichen Umfang durchsetzen und stattdessen sogar noch weitere Fehlsteuerungen vornehmen", kritisierte Strohschneider. "Ich glaube nach allem leider nicht mehr daran, dass die CDU die Partei ist, die Deutschland 'wieder nach vorne' bringen kann."

Die bisherige JU-Landeschefin nannte als Beispiel die Grundgesetzänderung zur Schuldenbremse und die Einkommensteuerreform. Viele Leistungsträger würden nach zu erwartenden Steigerungen bei den Sozialabgaben weniger Netto vom Brutto haben, kritisierte sie.