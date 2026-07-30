Grasbrand an der A10 sorgt für kilometerlangen Stau

Ludwigsfelde - Ein Böschungsbrand an der Autobahn 10 bei Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) hat am späten Donnerstagnachmittag für starke Sichtbehinderungen und einen kilometerlangen Stau gesorgt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer eindämmen. © Julian Stähle

Zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde-West und Ludwigsfelde-Ost brannten nach Angaben der Feuerwehr rund 1500 Quadratmeter Gras und Böschung.

Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ludwigsfelde, Großbeeren und Zossen bekämpften die Flammen.

Sie konnten das Feuer demnach schnell eindämmen und verhindern, dass es auf ein nahe gelegenes Waldstück übergriff. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Während der Löscharbeiten waren zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt.