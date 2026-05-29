Mann bei Streit in Cottbus totgeprügelt

Cottbus - Ein Mann, der am vergangenen Samstag bei einem Streit in Cottbus verprügelt worden war, ist Tage später im Krankenhaus gestorben.

Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Die Polizei wurde von der Klinik informiert, dass der 48-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Das Opfer war demnach am Samstagmittag vor einem Discounter im Stadtteil Sandow mit einem 35-Jährigen aneinandergeraten.

Dabei wurde der Mann von seinem Kontrahenten so schwer zusammengeschlagen, dass er noch vor Ort reanimiert werden musste.

Gegen den Totschläger wurde am Donnerstag Haftbefehl vom Amtsgericht Cottbus erlassen, woraufhin seine Festnahme erfolgte.

Der 35 Jahre alte Mann wurde dann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.