Lagerhalle in Treuenbrietzen brennt weiter: Bundesstraße immer noch gesperrt

Treuenbrietzen - Nach dem Brand einer Lagerhalle in Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark am Samstag dauern die Löscharbeiten auch am Sonntag weiter an.

Die Feuerwehr warnte vor der ausgeprägten Rauchentwicklung. © Julian Stähle

Am Samstagnachmittag war das Feuer in der Halle an der Bundesstraße 102 ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte daraufhin vor einer starken Rauchentwicklung und möglicher Geruchsbelästigung gewarnt.

Anwohner wurden aufgefordert, das Gebiet zu meiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Eine akute Gefahr für Menschen bestand nach Angaben eines Sprechers zunächst nicht.

Die zwischenzeitlich gesperrte Bahnstrecke zwischen Potsdam und Jüterbog ist inzwischen wieder freigegeben. Auch die RB 33 kann wieder regulär verkehren, teilte der Betreiber ODEG mit.

Die Sperrung der Bundesstraße 102 in Richtung Treuenbrietzen besteht dagegen weiterhin und soll laut Polizei voraussichtlich noch über das Wochenende andauern.

Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar. Laut Polizei hatten Zeugen kurz vor Ausbruch des Feuers mehrere Personen in der frei zugänglichen Halle gesehen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die aus DDR-Zeiten stammende Lagerhalle wurde laut Polizei zuletzt zur Lagerung von gepresstem Müll genutzt. Die Warnmeldung wegen Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung besteht weiterhin.