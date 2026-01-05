Als ein Mann an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gehen will, klicken die Handschellen

Ein 26-Jähriger wollte auf einem Kreuzfahrtschiff Richtung Bahamas verschwinden – doch am Terminal in Bremerhaven klickten die Handschellen.

Von Jana Steger

Bremerhaven - Was als Traumreise in die Karibik beginnen sollte, endete für einen Mann noch vor Ablegen des Kreuzfahrtschiffs an der Columbuskaje in Bremerhaven.

An der Columbuskaje, eine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe, in Bremerhaven wurde am Sonntag ein 26-Jähriger festgenommen. (Archivbild)
An der Columbuskaje, eine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe, in Bremerhaven wurde am Sonntag ein 26-Jähriger festgenommen. (Archivbild)  © Sina Schuldt/dpa

Kurz bevor der Dampfer am Sonntag in See stechen wollte, standen die üblichen grenzpolizeilichen Ausreisekontrollen im Kreuzfahrtterminal an.

Gegen 14 Uhr erschien ein 26-Jähriger zu genau dieser Kontrolle, um anschließend auf den Ozeanriesen steigen zu können.

Sein Plan: Als Arbeiter an Bord des Kreuzfahrtschiffes anheuern und mit Kurs auf die Bahamas auslaufen.

Unfall auf der A27: Feuerwehr wird Opfer der Glätte
Bremen Unfall auf der A27: Feuerwehr wird Opfer der Glätte

Doch bei der routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien platzte der Traum vom sonnigen Job auf See.

Im Fahndungssystem schlugen die Daten sofort Alarm: Die Amtsgerichte Augsburg und Nördlingen suchten den Mann bereits seit mehreren Wochen, teilte die Bundespolizei mit.

Bundespolizei nimmt gesuchten Arbeiter am Kreuzfahrtschiff fest

Der Grund: Gegen den 26-Jährigen lag nicht nur ein, sondern gleich zwei Haftbefehle vor. Ein Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls sowie ein weiterer Haftbefehl, weil er nach einer Verurteilung wegen Körperverletzung gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte.

Für den Mann ging es statt auf Kreuzfahrt direkt in Handschellen weiter. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten noch vor Ort fest und übergab ihn an die Bremerhavener Landespolizei. Diese führe den 26-Jährigen dem Haftrichter vor.

Titelfoto: Sina Schuldt/dpa

Mehr zum Thema Bremen: