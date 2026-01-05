Als ein Mann an Bord eines Kreuzfahrtschiffs gehen will, klicken die Handschellen

Bremerhaven - Was als Traumreise in die Karibik beginnen sollte, endete für einen Mann noch vor Ablegen des Kreuzfahrtschiffs an der Columbuskaje in Bremerhaven.

An der Columbuskaje, eine Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe, in Bremerhaven wurde am Sonntag ein 26-Jähriger festgenommen. (Archivbild) © Sina Schuldt/dpa

Kurz bevor der Dampfer am Sonntag in See stechen wollte, standen die üblichen grenzpolizeilichen Ausreisekontrollen im Kreuzfahrtterminal an.

Gegen 14 Uhr erschien ein 26-Jähriger zu genau dieser Kontrolle, um anschließend auf den Ozeanriesen steigen zu können.

Sein Plan: Als Arbeiter an Bord des Kreuzfahrtschiffes anheuern und mit Kurs auf die Bahamas auslaufen.

Doch bei der routinemäßigen Überprüfung seiner Personalien platzte der Traum vom sonnigen Job auf See.

Im Fahndungssystem schlugen die Daten sofort Alarm: Die Amtsgerichte Augsburg und Nördlingen suchten den Mann bereits seit mehreren Wochen, teilte die Bundespolizei mit.