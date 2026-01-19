Über 60 Autos demoliert: Mann schlägt mit Holzlatte auf Fahrzeuge ein

Bremen - Um die 60 parkende Autos wurden in Bremen am Wochenende mutwillig beschädigt. Eine Holzlatte, die mit Schrauben versehen wurde, war die Tatwaffe.

Ein Mann schlug mit einer Holzlatte mutwillig auf parkende Autos ein. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Laut Angaben der Bremer Polizei hat ein 37-Jähriger in der Bremer Bahnhofsvorstadt auf Autos eingeschlagen.

Dort wurden mehr als 30 Wagen beschädigt. Als Polizisten den Mann aufforderten, mit der Randale aufzuhören, machte dieser trotzdem weiter.

Daraufhin brachten Polizisten den Mann zu Boden. Anschließend kam der 37-Jährige vorläufig in eine psychiatrische Einrichtung.

Ebenso wurden im Bremer Stadtteil Findorff an 27 Fahrzeugen Reifen zerstochen. Wer diese Tat begangen hat, sei noch unklar.