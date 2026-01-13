Großeinsatz im Norden: Familie verliert ihr ganzes Hab und Gut

Bremen - Großeinsatz für die Feuerwehr in Bremen ! Am Dienstag ist ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Eine fünfköpfige Familie verlor ihr Zuhause.

Rund 70 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. © XOYO Film

Um 14.14 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Lindheimer Straße in Bremen Ellenerbrok-Schevemoor gerufen. Dort sei ein Dachstuhl in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit.

Schon bei der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung zu sehen, beim Eintreffen der Rettungskräfte loderten die Flammen schon im Dachbereich.

Mehrere Teams leiteten unter Atemschutz sofort die Brandbekämpfung ein, parallel wurde mittels Drehleiter von außen gelöscht. Dennoch sei eine "Durchzündung" nicht mehr zu verhindern gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Rund 70 Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich eindämmen und unter Kontrolle bringen.