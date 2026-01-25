Anschlag auf Leiter von Verfassungschutz: Bekennerschreiben aufgetaucht

Bremen - In der Nacht zu Samstag wurde auf das Wohnhaus von Thorge Koehler (38), Leiter des Bremer Verfassungsschutzes, ein Farbanschlag verübt. Nun gibt es ein Bekennerschreiben von mutmaßlichen Linksextremisten.

Thorge Koehler (38), Leiter des Bremer Verfassungsschutzes, wurde in der Nacht zu Samstag Opfer eines Farbanschlags. (Archivfoto) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Schreiben auf einer linksextremistischen Plattform veröffentlicht. Die Verfasser beschreiben in dem Text demnach den nächtlichen Angriff auf das Wohnhaus sowie ein in der Straße geparktes Auto.

Als Motivation für den Anschlag nennen die mutmaßlichen Täter eine grundsätzliche Ablehnung und gewollte Abschaffung des Verfassungsschutzes. Sie richten auch eine direkte Drohbotschaft an Koehler.

Laut der Polizei wird die Echtheit des Bekennerschreibens derzeit noch vom Staatsschutz geprüft. Die Ermittlungen dauern entsprechend an.

Das Wohnhaus von Koehler in der Bremer Neustadt war in der Nacht zu Samstag mit mit Farbe gefüllten Christbaumkugeln beworfen worden. Zudem hatten die Täter ein Auto von unbeteiligten Nachbarn beschädigt - sie schlugen die Scheiben ein und zerstachen die Reifen. Verletzt wurde niemand.