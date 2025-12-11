Als Mutter und Tochter ins Auto einsteigen, entdecken sie auf der Rückbank einen ungebetenen Gast

Bremen - Skurrile Szene am Mittwochabend in der Humannstraße! Eine 51-jährige Bremerin und ihre 26-jährige Tochter wollten gegen 20 Uhr gerade in ihr Auto steigen, als sie einen völlig unerwarteten Mitfahrer entdeckten.

Ein Autoknacker (29) stellte sich auf der Rückbank eines Autos schlafend. (Symbolfoto) © Alicia Windzio/dpa

Auf der Rückbank machte es sich ein 29-jähriger Autoknacker gemütlich - und durchwühlte seelenruhig den Innenraum.

Die beiden Frauen reagierten sofort und riefen die Polizei. Doch statt die Flucht zu ergreifen, griff der ertappte Dieb zu einer absurden Taktik.

Er verriegelte die Türen, ließ sich auf die Rückbank plumpsen und tat so, als würde er schlafen. Offenbar hoffte er dadurch, bei den Beamten nicht aufzufallen.

Blöd nur, dass diese Taktik kaum Erfolg brachte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, "weckten" sie die vermeintliche Schlafmütze auf, führten den Mann aus dem Auto und nahmen ihn vorläufig fest.