Hindernis auf Baustelle entpuppt sich als 8000 Jahre alter Sensations-Fund!

Als Arbeiter bei Baumaßnahmen auf ein Hindernis stoßen, machen sie einen 8000 Jahre alten Fund aus der Steinzeit

Bremen - Bauarbeiter haben einen Bremer Baumstamm aus der Steinzeit entdeckt.

Bauarbeiter haben einen Baumstamm bei Arbeiten zum Wesertunnel in zehn Meter Tiefe entdeckt. Er ist mehr als 8000 Jahre alt.  © Dieter Bischop/Landesarchäologie Bremen/dpa

Der Eichenstamm ist mehr als 8000 Jahre alt, wie Landesarchäologe Dieter Bischop mitteilte. Experten gehen davon aus, dass der Baum bei einem Hochwasser einst in die Weser stürzte, weggespült wurde und im heutigen Ortsteil Seehausen hängenblieb.

Beim Bau des Wesertunnels stießen Arbeiter nun in mehr als zehn Meter Tiefe auf das Hindernis. Sie bargen den Stamm mit einem Seilbagger.

Archäologen untersuchten das Holz und stellten fest, dass der Baum im Jahr 5920 v. Chr. abgestorben ist. Die Zahl der Jahresringe zeigt, dass die Eiche selbst etwa 100 Jahre alt wurde.

Arbeiter zersägten den Stamm in zwei Teile. Interessierte können ein sechs Meter langes Stück künftig vor dem Eichenhof, einem Gebäude des Focke-Museums, bewundern.

