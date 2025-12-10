Hindernis auf Baustelle entpuppt sich als 8000 Jahre alter Sensations-Fund!

Bremen - Bauarbeiter haben einen Bremer Baumstamm aus der Steinzeit entdeckt.

Bauarbeiter haben einen Baumstamm bei Arbeiten zum Wesertunnel in zehn Meter Tiefe entdeckt. Er ist mehr als 8000 Jahre alt. © Dieter Bischop/Landesarchäologie Bremen/dpa

Der Eichenstamm ist mehr als 8000 Jahre alt, wie Landesarchäologe Dieter Bischop mitteilte. Experten gehen davon aus, dass der Baum bei einem Hochwasser einst in die Weser stürzte, weggespült wurde und im heutigen Ortsteil Seehausen hängenblieb.

Beim Bau des Wesertunnels stießen Arbeiter nun in mehr als zehn Meter Tiefe auf das Hindernis. Sie bargen den Stamm mit einem Seilbagger.

Archäologen untersuchten das Holz und stellten fest, dass der Baum im Jahr 5920 v. Chr. abgestorben ist. Die Zahl der Jahresringe zeigt, dass die Eiche selbst etwa 100 Jahre alt wurde.