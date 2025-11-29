Mädchen (†9) stürzt aus dem Fenster von Mehrfamilienhaus und stirbt

Bremen - Ein neunjähriges Mädchen ist nach Polizeiinformation in Bremen aus einem Fenster gestürzt und den Verletzungen erlegen.

Polizisten stehen vor dem Wohnhaus an der mit Sichtschutz versehenen Unglücksstelle, wo ein Mädchen in den Tod stürzte. © Kai Moorschlatt/dpa

Derzeit deute nichts auf ein Fremdverschulden bei dem Vorfall im Stadtteil Huchting hin, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Das Kind soll am Samstagvormittag aus dem Fenster einer Wohnung in den oberen Etagen eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses gefallen sein.



