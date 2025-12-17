Größtes Kreuzfahrtschiff Deutschlands: "Disney Adventure" - ein Freizeitpark auf See
Bremerhaven - Das größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff wurde am Dienstag offiziell an die Disney Cruise Line übergeben.
Die "Disney Adventure" ist 342 Meter lang, 246 Meter breit und weist eine Bruttoraumzahl (BRZ) von 208.000 auf. Damit ist die "Disney Adventure" das größte Kreuzfahrtschiff, das jemals in Deutschland gebaut wurde.
Das Disney-Kreuzfahrtschiff ist in der Meyer Werft fertig gebaut worden. Nach kleinen Verzögerungen ist die jetzige Übergabe ein wichtiger Meilenstein für die Inbetriebnahme des Schiffes, so die Angaben von Kreuzfahrt Aktuelles.
Für März 2026 ist die Jungfernfahrt bis Singapur vorgesehen. Eigentlich sollte die "Disney Adventure" bereits seit diesem Monat auf Kurzreisen ausschließlich mit Seetagen unterwegs sein.
Ungefähr 2350 Gästekabinen und Suiten beinhaltet das Kreuzfahrtschiff. Bei einer maximalen Belegung haben circa 6700 Passagiere Platz an Bord.
Mit den Besatzungsmitgliedern kommen noch einmal rund 2500 Personen zusätzlich hinzu.
Erster Stationsort ist Singapur
Anfang 2026 soll es von Bremerhaven (Niedersachsen) aus zur Vorstellung und Taufe in die USA gehen.
Ankommen wird das Disney-Kreuzfahrtschiff am 15. Januar in Port Canaveral (Florida). In den Wochen darauf werde dann die Überführung in Richtung Singapur stattfinden.
Dort wird die "Disney Adventure" in Kooperation mit dem Singapore Tourism Board für mehrere Jahre stationiert sein.
Die "Disney Adventure" ist das größte Schiff der Disney Cruise Line und wurde wie ein Freizeitpark auf dem Meer gestaltet. Mit Achterbahnen, Freizeitaktivitäten, Bühnenprogramm und verschiedenen Restaurants und Cafés ist alles auf dem Schiff im Disney-Stil gehalten.
Momentan liegt die "Disney Adventure" noch in Bremerhaven, wo in den letzten Monaten die Endausrüstung vorgenommen wurde.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa