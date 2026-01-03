Streit eskaliert: Mann sticht mit Messer zu

Bremen - Am Freitagnachmittag gerieten in Bremen zwei Männer in Streit, dabei stach ein 21-Jähriger mit einem Messer auf einen 30-Jährigen ein.

Die Bremer Polizei sucht nach Zeugen. © Jörn Hüneke/XOYO Film

Inzwischen konnte die Polizei einen Verdächtigen ermitteln. Bereits am Donnerstag soll es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein, teilte die Bremer Polizei mit.

Am Freitag trafen die Männer in der Kreinsloger Straße erneut aufeinander und es kam wieder zum Streit. Dabei zog der 21-Jährige plötzlich ein Messer und stach damit auf den 30-Jährigen ein. Anschließend flüchtete er laut Polizeiangaben.

Der Ältere von beiden erlitt Schnittverletzungen an Bein und Gesäß. Diese mussten in einer Klink behandelt werden.