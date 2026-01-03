Streit eskaliert: Mann sticht mit Messer zu
Bremen - Am Freitagnachmittag gerieten in Bremen zwei Männer in Streit, dabei stach ein 21-Jähriger mit einem Messer auf einen 30-Jährigen ein.
Inzwischen konnte die Polizei einen Verdächtigen ermitteln. Bereits am Donnerstag soll es zwischen den beiden zu einem Streit gekommen sein, teilte die Bremer Polizei mit.
Am Freitag trafen die Männer in der Kreinsloger Straße erneut aufeinander und es kam wieder zum Streit. Dabei zog der 21-Jährige plötzlich ein Messer und stach damit auf den 30-Jährigen ein. Anschließend flüchtete er laut Polizeiangaben.
Der Ältere von beiden erlitt Schnittverletzungen an Bein und Gesäß. Diese mussten in einer Klink behandelt werden.
Die Polizei ermittelt gegen den 21-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.
Wer die Tat beobachtet hat oder etwas über den Verdächtigen weiß, wird gebeten sich unter 0421-362-3888 bei der Bremer Polizei zu melden.
Titelfoto: Jörn Hüneke/XOYO Film