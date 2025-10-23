Tödliche Messerattacke auf junge Mutter: Fahndung nach dem Täter

Bremen - Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30-Jährige in Bremen fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach dem mutmaßlichem Täter. © Polizei Bremen

Gesucht werde ein 32 Jahre alter ehemaliger Lebensgefährte der Getöteten, teilte die Polizei Bremen mit.

Gegen den Mann sei ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden. Gegen ihn werde daher national und international gefahndet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler veröffentlichten zwei Fotos des Gesuchten und baten um Hinweise. Zum möglichen Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben.

Der Tatverdächtige soll am vergangenen Sonntag gegen 13 Uhr im Bremer Stadtteil Obervieland seine frühere Lebensgefährtin erstochen haben.

Die Frau starb noch am Tatort. Nach Polizeiangaben stach der Mann maskiert auf die Frau und ihren zwölfjährigen Sohn ein, als die beiden ihr Wohnhaus verließen.