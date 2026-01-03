Unfall auf der A27: Feuerwehr wird Opfer der Glätte

Bremen - Schnee und Glätte sorgen für zahlreiche Unfälle im Norden. Jetzt hat es auch die Feuerwehr in Bremen auf der A27 getroffen.

Der Transporter der Feuerwehr musste mit schwerem Gerät geborgen werden. © Feuerwehr Bremen

Ein Kleintransporter, der für Versorgungsfahrten zwischen den Wachen eingesetzt wird, sei gegen 10.25 Uhr verunglückt, teilte die Feuerwehr mit.

Auf der schneeglatten A27 sei der Fahrer auf Höhe des Stadtwaldsees ins Schlingern geraten, von der Straße abgekommen und neben der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stehen gekommen.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Kameraden mussten ihr Fahrzeug mit schwerem Gerät bergen und transportierten den stark beschädigten Wagen ab.