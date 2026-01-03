Unfall auf der A27: Feuerwehr wird Opfer der Glätte
Bremen - Schnee und Glätte sorgen für zahlreiche Unfälle im Norden. Jetzt hat es auch die Feuerwehr in Bremen auf der A27 getroffen.
Ein Kleintransporter, der für Versorgungsfahrten zwischen den Wachen eingesetzt wird, sei gegen 10.25 Uhr verunglückt, teilte die Feuerwehr mit.
Auf der schneeglatten A27 sei der Fahrer auf Höhe des Stadtwaldsees ins Schlingern geraten, von der Straße abgekommen und neben der Fahrbahn auf der Seite liegend zum Stehen gekommen.
Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.
Die Kameraden mussten ihr Fahrzeug mit schwerem Gerät bergen und transportierten den stark beschädigten Wagen ab.
In der Mitteilung empfahl die Feuerwehr bei diesen Witterungsbedingungen möglichst zu Hause zu bleiben. Wer rausmuss, sollte vorsichtig sein und seine Fahrweise anpassen.
Titelfoto: Feuerwehr Bremen