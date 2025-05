Alte Sonnencreme entsorgen: In welchen Müll gehört sie?

Ähnliche Ratgeber findest Du in der Themenrubrik Entsorgen .

Wann muss man also alte Sonnencreme entsorgen? Wie lange ist Sonnencreme überhaupt haltbar? Und wie entsorgt man Verpackungen mit abgelaufenen Kosmetikprodukten richtig?

Wer zum Anfang des Sommers die Strand- oder Badetasche hervorkramt, findet sie sicher: angebrochene Tuben Sonnencreme aus dem letzten Jahr. In der Öffnung unter dem Deckel kleben zwar leicht glasig, klebrige Reste, aber das hält ja nicht davon ab, das Sonnenschutzmittel zu benutzen, oder?

In der Regel können diese Reste - Kosmetika aus Supermärkten und Drogerien - im Restmüll entleert werden.

Leere Behälter gehören, wie andere Verpackungen, natürlich in die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Was ist aber mit den angebrochenen Flaschen und Tuben, die noch abgelaufene Sonnenschutzcremes enthalten?

Tatsächlich kann auch Sonnenschutzcreme schlecht werden. Schuld daran sind beispielsweise Bakterien, die sich mit der Zeit an sandigen und schmutzigen Öffnungen ansiedeln, die Creme verunreinigen und beeinträchtigen können.

Auch der Kontakt mit Sauerstoff kann das Sonnenschutzmittel verderben. Durch die daraus resultierende Oxidation können sich Inhaltsstoffe verändern und ihre Funktion und Wirkung verlieren.

Die verminderte Schutzwirkung stellt dabei ein höheres Risiko für Hautkrebs dar. Zusätzlich kann es durch abgelaufene Sonnenmilch zu Hautausschlag und Rötungen kommen.

Bei der Oxidation können zudem krebserregende Stoffe entstehen!

Kritisch sind insbesondere Sonnencremes mit Octocrylen, einem UV-Schutzfilter. In diesen bilden sich gesundheitsschädliches Benzophenon. Beide Stoffe sollen den Hormonhaushalt beeinflussen, die Fruchtbarkeit vermindern und außerdem krebserregend sein. Enthält die Sonnencreme Octocrylen und ist abgelaufen, gehört sie also besser in den Müll.

Generell gilt: Für einen verlässlichen Schutz und um Hautreizungen zu verhindern, sollte man abgelaufene Sonnencreme entsorgen.