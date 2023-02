Nagellack entsorgen: Vorsicht bei diesem Nagellack!

Nagellack ist eines der Dinge, von denen man sich eher schlecht trennen kann. Teilweise entdeckt man Lacke, von denen man nicht einmal wusste, dass sie existieren. Wenn man sich dann doch dazu entschließt, ein paar alte, halb vertrocknete Nagellacke zu entsorgen, stellt sich schnell die Frage, in welchen Müll sie gehören.

Die einzige Lösung stellt wie auch bei anderen Kosmetikprodukten ein regelmäßiges Aussortieren dar. Doch wie entsorgt man Nagellack eigentlich fachgerecht? Was sollte man unbedingt beachten? TAG24 klärt auf.

Ist man ein Fan von Nagellacken, so besitzt man meistens nicht nur eine Farbe, sondern eine kleine oder sogar große Sammlung.

Möchtest Du Nagellack entsorgen, solltest Du vorher unbedingt einen Blick in die kleinen Flaschen werfen und zwischen den verschiedenen Zuständen des Nagellacks entscheiden: ist er noch flüssig oder komplett vertrocknet? Je nach Zustand kannst Du die Art und Weise der Entsorgung unterscheiden.

Alles in allem wohl kein Produkt, welches in die Umwelt gelangen sollte. Aus diesem Grund sollte man Nagellack im flüssigen Zustand auch nicht im Hausmüll entsorgen.

Sicher hast Du schon einmal beim Öffnen einer Nagellackflasche diesen ganz spezifischen Nagellackgeruch wahrgenommen. Das liegt an den Lösungsmitteln, die in Nagellack enthalten sind und recht schnell verdampfen.

Um nicht viele Fläschchen abgeben zu müssen, bietet es sich an, Nagellackentferner oder Terpentin in die Flaschen zu füllen, kräftig zu schütteln und dann in ein größeres Gefäß zum Sammeln des alten Lacks zu füllen, wie zum Beispiel ein altes Konservenglas.

Hat sich genügend alter Lack angesammelt, kannst Du ihn zur Schadstoffsammelstelle bringen. Plastikgriff und Pinsel können im Gelben Sack oder der Gelben Tonne entsorgt werden, die kleine Flasche sollte zum Altglascontainer gebracht werden.