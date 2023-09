Leere und volle Spraydosen entsorgen: So wird's gemacht

Falls Du Sprühdosen bisher immer in den Restmüll geschmissen hast, wirst Du baff sein. Denn dort gehören sie auf keinen Fall hinein. Wie man Spraydosen entsorgen kann, ohne dabei Fehler zu machen, erklärt dieser Beitrag.

Daher ist es extrem wichtig, solche Sprühflaschen richtig zu entsorgen. Nur so kann man negative Folgen der Schadstoffe verhindern und gleichzeitig das Recyceln der Dosen ermöglichen.

Bei der Entsorgung von Spraydosen kommt es immer auf deren Inhalt an. Viele der in Privathaushalten vorhandenen Sprühdosen enthalten Schadstoffe.

Egal, ob Sprühdosen für Kosmetikartikel oder andere Mittel - eines gilt für alle Spraydosen: Sie dürfen nicht in den Restmüll geschmissen werden!

Komplett leere Spraydosen, die mit Grünem Punkt gekennzeichnet sind, dürfen in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. Es dürfen aber keine Gase mehr darin enthalten sein. Deswegen sollte man zur Sicherheit noch mal alle restlichen Gase oder Flüssigkeiten herausdrücken.

Will man Sprühdosen ohne Inhalt wegwerfen, muss man prüfen, ob sie mit dem "Grünen Punkt" versehen sind oder nicht.

Sofern noch Inhalt in einer Sprühdose ist, darf man sie unabhängig vom Grünen Punkt nicht in die Gelbe Tonne werfen. Stattdessen muss sie in diesem Zustand zu einer Annahmestelle für Schadstoffe gebracht und dort abgegeben werden. Die Mitarbeiter kümmern sich dann um eine fachgerechte Entsorgung.

Alternativ hat womöglich ein Bekannter oder eine Bekannte noch Verwendung für den Restinhalt Deiner Spraydose - z. B. Haarspray oder Deodorant. Sofern darauf ein Grüner Punkt ist, kann sie nach dem Leeren in den Gelben Sack und Du sparst Dir den Weg zur Sammelstelle.