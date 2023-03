Speiseöl entsorgen: Dahin gehört's wirklich!

Mit dem Öl und der Entsorgung ist das immer so eine Sache: Es landet nämlich schnell mal da, wo es überhaupt nicht hingehört. Damit ist jetzt aber Schluss! Denn TAG24 verrät Euch, wie und wo man Speiseöl entsorgen kann.

Weil also viele naheliegende Optionen total ungeeignet sind, zeigt TAG24, wohin Speiseöl wirklich gehört.

Weder über den Ausguss in der Küche noch über die WC-Spülung darf man Speiseöl entsorgen.

Wenn man es dann nicht richtig lagert, wird das Öl ranzig. Also ab damit in den Küchenabfluss oder in die Toilette, nicht wahr? Mitnichten!

Aus dem Küchenalltag ist Speiseöl kaum noch wegzudenken. Ein kleiner Schuss in die Pfanne und man hat optimale Bedingungen, um sich eine schöne Leckerei zu braten.

Wer altes Speiseöl loswerden muss, der kann das je nach Menge ganz einfach in die Tat umsetzen. Hat man z. B. mit Öl gebraten, dann spült man die Pfanne nicht einfach in der Spüle aus. So würde das Fett ungünstigerweise im Abfluss landen.

Dass beim Braten mit Öl ein paar Fettrückstände in der Pfanne bleiben, lässt sich kaum verhindern. Mit einem Küchentuch ist die Entsorgung aber schnell erledigt. Man saugt das Bratfett einfach damit auf und wirft das mit Fett getränkte Tuch dann in den Restmüll .

Wie man Speiseöl entsorgen kann, hängt auch von dem Flaschenmaterial ab. © 123rf/serezniy

Wenn man viel altes Speiseöl entsorgen muss, dann ist ein Küchentuch natürlich nicht die Lösung. In solchen Fällen sollte man die Flüssigkeit in einer Plastikflasche sammeln und diese in den Restmüll befördern, sobald sie voll ist.

So sollte man z. B. vorgehen, wenn Speiseöl schon ranzig geworden ist. Befindet sich das Öl in einer Plastikflasche, kann es also direkt darin entsorgt werden.

Wer es aber mit abgelaufenem Öl aus einer Glasflasche zu tun hat, der muss es noch umfüllen. Schließlich dürfen Behälter aus Glas nicht in den Restmüll und noch gefüllte Glasflaschen nicht in Glascontainer. Da gehören sie erst rein, wenn sie leer sind.

Für alle, die ihre Ölreste nicht in die Tonne hauen wollen, stehen in vielen Städten auch spezielle Annahmestellen bereit. Jene nutzen altes Speiseöl und Co. für die Erzeugung von Biogas und Biodiesel.