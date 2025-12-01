Butterplätzchen wie von Oma: Dieses einfache Rezept gelingt garantiert

Plätzchenteig für Anfänger | Butterplätzchen Rezept | Plätzchen aus nur drei Zutaten | schnelle Weihnachtsplätzchen bei TAG24

Von Nadja Kocsis

Plätzchen backen kann jeder. Mit diesem einfachen 1-2-3-Rezept ist der Grundteig für schnelle Butterplätzchen im Handumdrehen fertig. Wenn der Duft dieser Klassiker durchs ganze Haus zieht, kommt mit Sicherheit Weihnachtsstimmung auf. Weitere kulinarische Inspirationen zur Weihnachtszeit und leckere Ideen gibt es auf der Themenseite Weihnachtsrezepte.

Diese Plätzchen brauchen nur 3 Zutaten

Dieses Plätzchen-Rezept zaubert im Handumdrehen umwerfende Butterplätzchen. © 123rf.com/Anastasiia Murina Wer kein geborener Meisterbäcker ist und sich doch einmal ans weihnachtliche Naschwerk heranwagen möchte, ist mit einem einfachen und gelingsicheren Mürbeteig Rezept zum Plätzchen backen gut beraten. Dafür braucht es nicht viele Zutaten, um genau zu sein nur drei: Mehl, Butter, Zucker. Wer kein Nudelholz besitzt, nimmt einfach ein robustes ebenmäßiges Trinkglas zum Ausrollen. Ein einfacher Plätzchenteig, der wie bei Oma schmeckt, geizt nicht mit Butter und Zucker.

Butterplätzchen Rezept: Zutaten

Mit einem Arbeitsaufwand von zehn Minuten ist der Teig zum Plätzchenbacken blitzschnell hergestellt. Die Menge reicht für ungefähr zwei Bleche Weihnachtsplätzchen. Wer Teig und Plätzchen noch eine bessere Konsistenz verpassen möchte, knetet noch ein Ei in den Teig. Zutaten: 100 g Zucker

200 g Butter

300 g Mehl

Einfache Plätzchen: Zubereitung in 5 Schritten

Für das Ausrollen des Teiges nimmst Du Dir immer eine kleine Portion des Teigs ab. © 123rf:com/5second 1. Schritt: Zuerst werden die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischt und in der Mitte eine Mulde geformt.

2. Schritt: Jetzt die Butter und optional ein Ei hinzugeben. Den Teig zu einem glatten Teig kneten. 3. Schritt: Damit die Plätzchen besser aufgehen, darf vorab auch 1 TL Backpulver unters Mehl gesiebt werden. 4. Schritt: Dann geht's gut eingewickelt in Klarsichtfolie oder in ein Bienenwachstuch ab für eine Stunde in den Kühlschrank. 5. Schritt: Nun bemehlst Du die Arbeitsfläche, damit der Teig nicht kleben bleibt. Nach dem gleichmäßigen Ausrollen können die Plätzchen ausgestochen werden. Platziere sie auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech und lass die Schmuckstücke bei 180 °C je nach Dicke für ungefähr zehn Minuten in den Ofen wandern. Die fertigen Weihnachtsplätzchen einfach auf dem Küchenrost abkühlen lassen, weiter verzieren oder pur genießen.

Kleiner Tipp: Als Schmankerl in einem selbst gebastelten Adventskalender (z. B. in Säckchen) erfreuen die einfachen Plätzchen Groß und Klein. Abgepackt in hübschen Tüten eignen sie sich auch bestens als kleine DIY Nikolaus-Überraschung.

Butterplätzchen verfeinern: 3 Tipps