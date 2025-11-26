Katzen mit blauen Augen: Diese 10 Katzenrassen faszinieren mit ihrer Augenfarbe

Wer Fan von Katzen mit blauen Augen ist, sollte sich diese 10 schicken Katzen nicht entgehen lassen. ✓Rasse ✓Bilder ✓Kurzporträts

Katzen mit blauen Augen sind wahre Schönheiten, aber welche Katzen haben überhaupt blaue Augen? TAG24 stellt zehn bezaubernde Rassen mit diesem Merkmal vor. Weitere Artikel über die süßen Vierbeiner gibt es übrigens im Katzenratgeber.

Viele Menschen sind fasziniert von Katzen mit blauen Augen. © 123RF/kovalvs So attraktiv und anziehend blaue Augen beim Menschen wirken, so werden auch Katzen mit dieser Augenfarbe als besonders schön wahrgenommen. Wer sich für solche Fellnasen interessiert, dürfte sich fragen, welche Katzen mit blauen Augen es denn so gibt. Und welche Charaktereigenschaften machen diese Tiere aus? Um besser in die Katzenwelt der blauen Augen eintauchen zu können, werden im Folgenden zehn solcher Katzenrassen präsentiert.



10 Katzen mit blauen Augen im Kurzporträt

Welche Katzenrassen blaue Augen haben und was bei Katzen im Zusammenhang mit blauen Augen zu beachten ist, erfährst Du in den folgenden Kurzporträts.

Gut zu wissen: Katzen kommen immer mit blauen Augen zur Welt, da zunächst noch keine Pigmente gebildet wurden. Die Augen wirken lediglich durch die Lichtbrechung der Linse blau. Erst beim Heranwachsen entwickeln Katzen ihre eigentliche Augenfarbe.

1. Birmakatze

Die Birma ist eine beliebte Katzenrasse mit blauen Augen. © 123RF/thodonal

Eine beliebte Katze mit blauen Augen ist die Birmakatze. Diese Katzenrasse ist auch als "heilige Birma" bekannt. Dabei handelt es sich um eine Zucht aus Frankreich, die um 1919 weltweit verbreitet wurde. Die Birma ist eine Halblanghaarkatze, die sich durch eine meist dunkle Färbung im Gesicht, einen runden Kopf sowie einen abgesenkten Körper mit kurzen Beinen auszeichnet. Ihr Wesen wird als sanftmütig, klug und leise beschrieben.

2. Himalayakatze

Auch Himalayakatzen sind Katzen mit blauen Augen. © 123RF/sahmay

Auch die Himalayakatze zählt zu Katzenrassen mit blauen Augen. Diese Katzen stammen aus der Kreuzung einer Siamkatze und einer Perserkatze. Sie haben einen runden Kopf, eine kurze Nase und einen stämmigen Körper mit ebenso stämmigen Beinen. Die Himalayakatze erkennt man außerdem an der für Siamkatzen typischen Point-Zeichnung im Gesicht. In ihrem Wesen ähnelt sie eher der Siamkatze. So ist sie lebhafter als gewöhnliche Perserkatzen. Ihre Zuneigung widmet sie allerdings nur ihren Vertrauenspersonen.

3. Ragdoll

Unter der Rasse Ragdoll gibt es auch immer mal wieder Katzen mit blauen Augen. © 123RF/rawlik

Die Ragdoll ist eine Halblanghaarkatze, die erstmals 1960 in Kalifornien gezüchtet wurde. In den 80er Jahren kam die Katzenrasse aus den USA nach Europa, wo sie sich weiter verbreitete. Auch bei dieser beliebten Katzenrasse kommen Katzen mit blauen Augen vor. Die Ragdoll gehört eher zu den größeren Katzenrassen. Sie hat einen ausgeglichenen und sanftmütigen Charakter. In der Haltung ist sie relativ unkompliziert. Sie kommt zudem gut mit Kindern und Hunden zurecht.

4. Siamkatze

Die Siamkatze ist bekannt für ihre schöne Fellzeichnung, die einen wundervollen Kontrast zu ihren blauen Augen herstellt. © 123RF/da161 Die Siamkatze ist bekannt für ihre schöne Fellzeichnung, die einen wundervollen Kontrast zu ihren blauen Augen herstellt. Siamkatzen haben einen schlanken Körper und einen keilförmigen Kopf. Ihre Augen liegen weit auseinander und sind leicht schräg. Exemplare dieser Rasse zählen zu den Katzen mit blauen Augen, da sie Teilalbinos sind. Das bedeutet, sie produzieren weniger des Pigments Melanin. So wird auch die besondere Fellfärbung beeinflusst. Diese Point-Katzen gibt es in den Farbvarianten "Seal-Point", "Blue-Point", "Chocolate-Point" und "Lilac-Point". Siamkatzen gelten als anhänglich und intelligent, weshalb man sie beim Spielen mit Intelligenzspielzeug herausfordern sollte.

5. Balinesenkatze

Auch Balinesenkatzen haben eine Color-Pointzeichnung und blaue Augen. © 123rf/schan

Die Balinesenkatze zeichnet sich wie die Siamkatze und die Birmakatze durch eine besondere Fellzeichnung aus. Anders als die Siamkatze zählt die Balinesenkatze jedoch zu den Halblanghaarkatzen. Auch Katzen dieser Rasse haben auffällig leuchtend blaue Augen. Der Charakter der aus Bali stammenden Katzenrasse zeichnet sich durch eine besonders gesellige und menschenbezogene Art aus. Balinesenkatzen produzieren übrigens weniger der Allergene "Fel d1" und "Fel d4", weshalb sie häufig für Allergiker empfohlen werden.

6. Sibirische Katze

Sibirische Katzen mit blauen Augen sind selten. © 123RF/976photo

Die Sibirische Katze ist auch als Sibirische Waldkatze bekannt und zählt zu den größeren Katzenrassen. Blaue Augen sind bei dieser Rasse zwar eine Seltenheit, doch bei einzelnen Tieren zu beobachten. Die Fellfarbe ist bei Sibirischen Katzen in vielen Farbvarianten möglich. Am häufigsten sieht man sie mit einem Fell in "Braun-Tabby". Sibirische Katzen sind verspielt und bewegungsfreudig. Außerdem gelten sie als gesellig, weshalb man eine Sibirische Katze nur dann allein halten sollte, wenn sie keine Wohnungskatze ist.

7. Türkisch Angora

Katzen mit blauen Augen kommen bei der Türkisch Angora öfter vor. © 123RF/ninaveter

Die Türkisch Angora gilt als älteste Langhaarkatze und wird daher auch als "Mutter der Langhaarkatzen" bezeichnet. Sie zählt zu den großen Katzenrassen und hat einen schlanken, sportlichen Körperbau mit langen Beinen und einem buschigen Schwanz. Exemplare der Türkisch Angora sind häufig weiß. Sie können aber auch ein rotes, schwarzes oder mehrfarbiges Fellmuster haben. Neben blauen Augen kommen bei dieser Rasse auch alle anderen Augenfarben vor. Ihr Wesen gilt grundsätzlich als verschmust, anhänglich, intelligent und aktiv.

8. Schneeschuhkatze

Die Schneeschuhkatze ist bekannt für blaue Augen und weiße Pfoten. © 123RF/lightoffdark

Die Schneeschuhkatze ist ebenfalls eine Katze mit blauen Augen. Sie kommt allerdings sehr selten vor. Diese besondere Zucht stammt aus den USA und hat ihren Namen durch die charakteristische weiße Färbung der Pfoten. Markant sind auch das umgedrehte "V" in der Fellzeichnung über der Nase und ihre intensiv blauen Augen. Die Schneeschuhkatze hat ein selbstbewusstes und neugieriges Wesen. Aufgrund ihrer verspielten Art kommt sie auch gut mit Kindern und Hunden aus. Dennoch hat sie auch ein gewisses Ruhebedürfnis, weshalb man auf ein harmonisches Zusammenleben achten sollte.

9. Thaikatze

Auch Thaikatzen gehören zu den Rassen, die blaue Augen haben. © 123RF/nitimongkolchai

Die Thaikatze ist eine mittelgroße Rasse, die ihrem Namen nach aus Thailand stammt. Ihr Fell kann verschiedene Point-Färbungen annehmen, während sie ausschließlich blaue Augen hat. Bei der Zucht der Thaikatze wollte man das ursprüngliche Aussehen der Siamkatze wiederherstellen. Deshalb wird die Thaikatze manchmal auch "traditionelle Siamkatze" genannt. Thaikatzen sind temperamentvoll und können besitzergreifend sein. Sie zeichnen sich aber auch durch eine sensible Ader aus und sind sehr lernwillig.

10. Schnee-Bengalkatzen

Unter Schnee-Bengalen gibt es ausschließlich Katzen mit blauen Augen. © 123RF/zaitceva

Schnee-Bengalkatzen sind äußerst selten. Sie sind durch die Kreuzung von Bengalkatzen mit weißen oder cremefarbenen Wildkatzen oder anderen Bengalen mit dem "weißen Gen" entstanden. Ursprünglich wurde die weiße Fellfarbe durch eine Genmutation verursacht, die auch mit einer Sehschwäche einherging. Nachdem Schnee-Bengalkatzen weiter mit gesunden Bengalen gekreuzt wurden, kamen allerdings auch Tiere mit gesunden Augen zur Welt. Aufgrund ihrer besonderen Fellfarbe und den schönen blauen Augen sind Schnee-Bengalen sehr beliebt. Sie haben eine liebevoll, bewegungsfreudige und verspielte Wesensart.

Gut zu wissen: Es kursiert die Annahme, dass weiße Katzen mit blauen Augen fast immer taub sind und häufig erblinden. So ganz stimmt das nicht, dennoch ist etwas an diesem Mythos dran. Mehr über die Hintergründe erfährst Du unter: Sind weiße Katzen taub und welche Besonderheiten bewirkt ihr Fell?

Katzen mit blauen Augen nicht auf die Augenfarbe reduzieren