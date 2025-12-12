Fruchtiger Glüh-Gin: Das Rezept ist so einfach

Abwechslungsreich und lecker, mit Glühgin leitest Du die kalte Jahreszeit geschmackvoll ein ☆ Rezept + Zutaten + Zubereitung - jetzt auf TAG24.

Von Lilli Friedrichs

Mit Glühgin heizt Du der kalten Jahreszeit so richtig ein! Dieses Rezept verrät, welche Tipps den perfekten Gin zaubern. Für mehr weihnachtliche Rezepte schau hier vorbei: Weihnachtsrezepte

Glühgin ist das neue Trendgetränk und kann mit verschiedensten Gin Sorten zubereitet werden! © 123rf/beo88 Glühwein kann jeder – wie wäre es denn mal mit Glühgin? Mit der kalten Jahreszeit beginnt die Zeit der Heißgetränke. Glühwein kennt wohl jeder, das süße Getränk ist ein echter Klassiker. Aber es geht auch anders! Glühgin ist weniger süß und bereitet einem trotzdem das traditionelle Weihnachtsgefühl. Mit den klassischen Gewürzen und einer Orangenscheibe serviert, macht das Heißgetränk auch optisch richtig was her! Das neue Trendgetränk ist definitiv eine abwechslungsreiche Alternative! Die Zubereitung ist einfach und auch für Anfänger in der Küche geeignet.

Rezept Glühgin

Für die Zubereitung von Glühgin brauchst Du einen großen Topf, eine Schöpfkelle und schöne Gläser zum Servieren.

Glühgin | Zutaten

150 ml Gin



1 L Apfelsaft



6 Zimtstangen



10 Gewürznelken



5 Sternanis



Daumengroßes Stück Ingwer



3 Bio-Orangen

Diese Zutaten ergeben 6 Gläser Glühgin.

Glühgin | Zubereitung

1. Schritt: Die Orangen und den Ingwer in Scheiben schneiden. Anschließend legst Du die Scheiben einer Orange und die des halben Ingwers zur Seite. 2. Schritt: Den Apfelsaft mit den Orangenscheiben, Ingwerscheiben und den Gewürzen in den Topf geben. Anschließend für 20 Minuten erwärmen.

3. Schritt: Die Hitze runterdrehen und den Apfelsaft etwas runterkühlen lassen. Dann den Gin dazugeben.

Sobald der Gin dazu kommt, sollte das Getränk nicht mehr zum Kochen gebracht werden, da sonst der Alkohol verkocht. 4. Schritt: Nun kannst Du die Gewürze, Ingwer- und Orangenscheiben rausnehmen und den Glühgin servieren.

Die Gewürze geben Deinem Glüh-Gin eine ganz besondere, weihnachtliche Note. © 123RF/zi3000

