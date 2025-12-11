Kopfkissen richtig waschen: So verklumpt es nicht

Wenn man weiß, wie man Kopfkissen waschen muss, verklumpen sie nicht mehr. | Tipps für ✓Federn ✓Daunen ✓Polyester ✓Mikrofaser & ✓Viskose.

Von Nele Fischer

Bei der letzten Wäsche kam Dein Lieblingskissen etwas verformt aus der Waschmaschine und nun traust Du Dich nicht, das Kissen erneut zu waschen? Dann erklärt Dir dieser Beitrag, wie man Kopfkissen waschen kann, ohne dass sie verklumpen.

Gelegentlich sollte man sein Kopfkissen waschen. © Fotomontage: 123RF/zinkevych, 123RF/smon Mit der Zeit sammeln sich Schweiß, Speichel, Hautschuppen und Hausstaubmilben im Kopfkissen. Ratsam ist es daher, sein Kissen etwa ein- bis zweimal im Jahr zu reinigen - bei Allergien, Läusen und Verunreinigungen auch häufiger. Je nach Füllung kann es jedoch passieren, dass jene verklumpt und sich das Kissen dadurch verformt. Möchte man sein Lieblingskissen nicht ruinieren, sollte man das Kopfkissen richtig waschen. Mit folgenden Hinweisen kann man Klumpen schon beim Waschen verhindern, sie aber auch nachträglich wieder loswerden. Anstelle eines zu häufigen Waschens hilft es generell, das Kissen morgens gut auszuschütteln, um Klumpen zu verhindern und Feuchtigkeit abziehen zu lassen. Damit man nicht mit Klumpen leben muss und sich stattdessen über ein flauschiges Gefühl freuen kann, verrät TAG24, wie man Kopfkissen waschen sollte. Weitere hilfreiche Artikel findest Du im Reinigungsratgeber.

Daunen- und Federkissen waschen

Welches Programm sollte man anwenden? Möchte man Feder- oder Daunenkissen waschen, sollten zuallererst die Hinweise auf dem Pflegeetikett beachtet werden. In der Regel können solche Kopfkissen aber bei bis zu 60 Grad gewaschen werden. Geeignet ist ein Schonprogramm, wie das Woll- oder Feinwäsche-Programm. Um ein Brechen der Federn zu vermeiden, ist zudem eine geringe Schleuderzahl - um die 400 Umdrehungen - angebracht. Zu welchem Waschmittel greift man bei Kopfkissen aus Daunen oder Federn? Vermeiden sollte man Vollwaschmittel und Weichspüler, der die Füllung verkleben kann. Geeignet sind stattdessen Woll- oder Daunenwaschmittel. Auch dieses sollte jedoch sparsam verwendet werden. Möchte man sich vergewissern, dass keine Rückstände der Mittel im Kissen bleiben, kann man einen erneuten Spülgang wählen.

Tipp: Wäschebälle oder saubere Tennisbälle in der Waschtrommel können Klumpen vorbeugen.

Mit solchen Kugeln kann man Kopfkissen waschen, ohne dass die Füllung verklumpt. © 123RF/liudmilachernetska

Anschließend sollte man das Kissen bei niedrigster Stufe im Trockner trocknen, da durch ein langsames Trocknen im Freien unangenehme Gerüche entstehen können. Trocknet man das Kissen dennoch ohne Wäschetrockner im Freien, sollte man direkte Sonne vermeiden und das Kissen regelmäßig ausschütteln.

Polyester-Kissen waschen

Waschtemperatur und Programm Kopfkissen mit Polyesterfüllung sind hitzeempfindlich und sollten bei höchstens 30 Grad gewaschen werden, um ein Verkleben zu verhindern. Am besten wird das Kopfkissen per Handwäsche oder mit einem Schonprogramm der Waschmaschine gewaschen. Waschmittel für Kopfkissen aus Polyester Zum Waschen kann ein Feinwaschmittel verwendet werden. Allerdings sollte dieses sparsam - also mit etwa einem Drittel der üblichen Menge - verwendet werden. Durch einen zusätzlichen Spülgang geht man zudem sicher, dass das Mittel komplett ausgewaschen wurde.

Achtung: Wenn man Kopfkissen mit Polyesterfüllung waschen möchte, sollte unbedingt auf Weichspüler verzichtet werden. Dieser kann Füllwatte verkleben und verklumpen lassen.

Achtung: Auch Polyester-Füllung verklumpt bei falscher Pflege. © 123RF/aninna847

Mikrofaser-Kopfkissen waschen

Will man andere Synthetikkissen waschen, beispielsweise aus pflegeleichtem Mikrofaser, ist das sogar bei bis zu 60 Grad möglich. Zur Sicherheit lohnt sich dennoch immer ein Blick auf das Pflegeetikett. Anschließend werden mit einigen Tennisbällen im Trockner sogar Klumpen herausgearbeitet und die Füllung wieder verteilt. Wird das Mikrofaser-Kissen im Freien getrocknet, sollte es zwischendurch immer wieder ausgeschüttelt werden.

Kopfkissen mit Viscoschaum reinigen

Heikel wird es bei Memory-Schaum-Kissen. Diese sollte man gar nicht waschen, weil die Viskose- oder Latexkissen sich weder per Hand noch in der Maschine waschen lassen. Um sie zu reinigen, dürfen sie nur feucht abgewischt oder ausgelüftet werden. Stattdessen muss der Bezug selbstverständlich regelmäßig gewaschen werden.

Kissen verklumpt? So kann man Kopfkissen wieder flauschig machen

Leicht klumpige Kissenfüllungen kann man durch Kneten und Massieren oder Ausklopfen in Form bringen. © 123rf/yavdat1

Die Waschhinweise wurden bisher nicht beachtet und das Deko- oder Kopfkissen ist bereits verklumpt? Dann kann man mit folgenden Maßnahmen versuchen, das klumpige Kissen wieder flauschig zu machen. 1. Ab in den Trockner mit Wäschebällen: Hat man es noch nicht versucht, kann man das Kopfkissen mit Wäsche- oder sauberen Tennisbällen in den Trockner geben und diesen auf der niedrigsten Temperatur laufen lassen. 2. Ist die Polyester-Füllung verklumpt und man hat keinen Trockner, dann kann man auch versuchen, das Kissen manuell durch kräftiges Schütteln, Ausklopfen und Massieren wieder in Form zu bringen. 3. Ist das Kopfkissen nach dem Waschen klumpig, kann man es auch am Reißverschluss oder an der Naht öffnen, ins Kissen hineingreifen und dort die Füllung gründlich auseinander zupfen. Das kann zwar etwas dauern, jedoch lässt sich die Füllung anschließend wieder besser verteilen.

Gut zu wissen: Kopfkissen mit Latex-, Gelschaum- und Viscoschaum-Füllungen sind formstabil und klumpen nicht so schnell. Für Kissen mit Polyestersticks, -kugeln und -bällchen gilt das Gleiche.