Geheimtipp für knuspriges Ofengemüse: Mit dieser Zutat gelingt es!

Knuspriges Ofengemüse Rezept mit Maisstärke ➤ Schnell & lecker ✓ Ofengemüse ist für alle, die mit ✓ wenig Aufwand ein ✓ leckeres Gericht zaubern wollen.

Von Jenny Hochmuth

Schnell, einfach und ein unglaublich leckeres Rezept: Ofengemüse ist eines der Gerichte, mit dem Du im Nu eine tolle Mahlzeit auf den Tisch zauberst. Besonders knusprig wird es mit einer ganz bestimmten Zutat: Maisstärke. Das Besondere diesem Rezept ist dabei seine Vielfältigkeit, denn je nach Geschmack lassen sich unzählige Gemüsesorten ergänzen. Allerdings ist nicht nur die Gemüse-Kombination für den Geschmack des gesunden Ofengerichts ausschlaggebend, sondern auch seine Würzung. Noch mehr Inspiration gesucht? Unter Rezepte für Ofengerichte wirst Du fündig.



Schnelles Ofengemüse Rezept

Je nachdem, ob Du es als eigenständige Mahlzeit oder als Beilage servierst, erhältst Du etwa zwei bis vier Portionen je Blech.

Mit Maisstärke wird Ofengemüse besonders knusprig. © 123RF / timolina

Knuspriges Ofengemüse: Zuaten



Karotten

Kartoffeln

Paprika

Zwiebel Die Menge der jeweiligen Sorten im Verhältnis kannst Du ganz nach Deinem persönlichem Geschmack variieren: Für die Marinade 5 EL Olivenöl

2 Knoblauchzehen

2-3 TL Maisstärke

Salz & Pfeffer

Kräuter je nach Geschmack: Rosmarin, Thymian und/oder Oregano

Ofengemüse: Zubereitung

Schritt 1: Heize zu Beginn den Ofen auf etwa 180 Grad (Umluft) vor. Gemüse waschen und jeweils schneiden. Beispielsweise kannst Du Paprika in Scheiben, Kartoffeln in kleine Würfel oder Schiffchen und Zwiebeln in Ringe schneiden sowie Tomaten halbieren. Schließlich alles auf ein Backblech legen. Schritt 2: Knoblauch pressen oder klein hacken, gemeinsam mit dem Olivenöl, Maisstärke und den Gewürzen in eine Schüssel geben und gut verrühren. Marinade auf das Gemüse geben, mit den Händen gut vermengen und auf dem Backblech verteilen. Schritt 3: Ofengemüse nun für circa 20 bis 30 Minuten backen.

Tipp: Mit einer Gabel kannst Du in Gemüse, welches lang zum Garen braucht, testen, ob es fertig ist. Stich dafür einfach in ein Stück hinein. Kann man ohne Widerstand hineinstechen, so ist das Gemüse bereit zum Servieren.

Saisonales Gemüse für Ofengemüse

Bunte Vielfalt: Ofengemüse lässt sich mit den verschiedensten, saisonalen Gemüsesorten zubereiten. © 123rf/manuta Für das leckere Gericht aus dem Ofen kannst Du die verschiedensten Gemüsesorten (je nach Jahreszeit) verwenden. Saisonales Gemüse für die wärmeren Monate: Tomaten

Zucchini

Auberginen

Spargel

Saisonales Gemüse für die wärmeren Monate: Tomaten

Zucchini

Auberginen

Spargel

Süßkartoffeln Für die kältere Jahreszeit empfiehlt sich unter anderem:

Kürbis

Rosenkohl

Pastinake

Tipps und Verfeinerungen fürs Ofengemüse