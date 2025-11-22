Geheimtipp für knuspriges Ofengemüse: Mit dieser Zutat gelingt es!
Schnell, einfach und ein unglaublich leckeres Rezept: Ofengemüse ist eines der Gerichte, mit dem Du im Nu eine tolle Mahlzeit auf den Tisch zauberst. Besonders knusprig wird es mit einer ganz bestimmten Zutat: Maisstärke.
Das Besondere diesem Rezept ist dabei seine Vielfältigkeit, denn je nach Geschmack lassen sich unzählige Gemüsesorten ergänzen. Allerdings ist nicht nur die Gemüse-Kombination für den Geschmack des gesunden Ofengerichts ausschlaggebend, sondern auch seine Würzung.
Schnelles Ofengemüse Rezept
Je nachdem, ob Du es als eigenständige Mahlzeit oder als Beilage servierst, erhältst Du etwa zwei bis vier Portionen je Blech.
Knuspriges Ofengemüse: Zuaten
- Karotten
- Kartoffeln
- Paprika
- Zwiebel
Für die Marinade
- 5 EL Olivenöl
- 2 Knoblauchzehen
- 2-3 TL Maisstärke
- Salz & Pfeffer
- Kräuter je nach Geschmack: Rosmarin, Thymian und/oder Oregano
Ofengemüse: Zubereitung
Schritt 1: Heize zu Beginn den Ofen auf etwa 180 Grad (Umluft) vor.
Gemüse waschen und jeweils schneiden. Beispielsweise kannst Du Paprika in Scheiben, Kartoffeln in kleine Würfel oder Schiffchen und Zwiebeln in Ringe schneiden sowie Tomaten halbieren. Schließlich alles auf ein Backblech legen.
Schritt 2: Knoblauch pressen oder klein hacken, gemeinsam mit dem Olivenöl, Maisstärke und den Gewürzen in eine Schüssel geben und gut verrühren. Marinade auf das Gemüse geben, mit den Händen gut vermengen und auf dem Backblech verteilen.
Schritt 3: Ofengemüse nun für circa 20 bis 30 Minuten backen.
Tipp: Mit einer Gabel kannst Du in Gemüse, welches lang zum Garen braucht, testen, ob es fertig ist. Stich dafür einfach in ein Stück hinein. Kann man ohne Widerstand hineinstechen, so ist das Gemüse bereit zum Servieren.
Saisonales Gemüse für Ofengemüse
Für das leckere Gericht aus dem Ofen kannst Du die verschiedensten Gemüsesorten (je nach Jahreszeit) verwenden.
Saisonales Gemüse für die wärmeren Monate:
- Tomaten
- Zucchini
- Auberginen
- Spargel
- Süßkartoffeln
Für die kältere Jahreszeit empfiehlt sich unter anderem:
- Rote Beete
- Kürbis
- Rosenkohl
- Pastinake
Tipps und Verfeinerungen fürs Ofengemüse
1. Tipp: Gemüse und Feta lassen sich wunderbar kombinieren. Schneide dazu einfach den Käse in Würfel und verteile ihn über das mit Gemüse belegte Blech.
2. Tipp: Je nachdem, wie man das Ofengemüse würzt, kann man das Geschmackserlebnis beeinflussen. Mit italienischen Kräutern gestaltet man es eher mediterran; Chili und Tabasco fügen eine gewisse Schärfe hinzu.
3. Tipp: Achte darauf, dass das Gemüse auf dem Backblech gut verteilt wird. Nur so wird es auch schön knusprig. Von Vorteil wäre es außerdem, es zwischendurch ein mal zu wenden.
