Das sind die 10 dümmsten Hunderassen

Welcher Hund als der dümmste der Welt gilt und welche weiteren Hunderassen die Top 10 der dümmsten Hunde belegen – jetzt auf TAG24!

Von Sonja Hollaender

Welcher ist der dümmste Hund? Unter den Hunderassen gilt der Afghanische Windhund als Spitzenreiter. Dazu gibt es aber einiges zu sagen.

Der Afghanische Windhund gilt als dümmster Hund

Afghanische Windhunde gelten als extrem eigenwillig. Böse Zungen bezeichnen ihn als dumm. © Unsplash: Arve Kern Auf Platz eins der dümmsten Hunderassen sitzt ganz brav – oder besser gesagt überhaupt nicht brav – der Afghanische Windhund.

Das ist eine Hunderasse, die als sehr eigenwillig gilt. Daher ist die Bezeichnung "der dümmste Hund" im Grunde genommen nicht fair. Zwar lernt er sehr langsam Befehle und hört nicht besonders gut auf Herrchen und Frauchen. Das liegt wohl aber weniger an der mangelnden Intelligenz, sondern vielmehr am sturen Charakter der Tiere. "Afghanische Windhunde sind vielleicht mehr wie Katzen, die sich niemandem fügen", zitiert Business Insider den Verhaltensforscher Frans de Waal in einem Artikel über die Intelligenz von Hunden.

Man könnte also auch behaupten, der Afghanische Windhund ist super schlau, weil er sich dem Menschen nicht so einfach unterordnet. Alles eine Frage der Perspektive.

Die dümmsten Hunderassen – Top 10

Afghanischer Windhund, Basenji, Chow-Chow,... und auch die Bulldogge gilt als dumme Hunderasse. Dabei ist diese "Knutschkugel" halt bloß mit einem überaus gemütlichen Wesen ausgestattet und liebt das Schlafen mehr als gehorsam "Sitz" zu machen. © 123RF/Cole123RF

Auf den Plätzen zwei bis zehn nach dem Afghanischen Windhund sitzen laut einer Umfrage von Stanley Coren (Forscher, Professor und Autor im Bereich Psychologie und Neuropsychologie) diese Hunderassen, die ebenfalls als dumm oder zumindest dümmer gelten als andere Artgenossen: Basenji

Bulldogge

Chow-Chow

Barsoi



Bloodhound

Pekingese

Beagle

Mastiff

Basset Hound

Shih Tzu Auch bei diesen Tieren kann man die Einstufung als dumme Hunderassen natürlich kritisieren. Was man aber sagen kann: Bei diesen Hunden kann eine verringerte Leistung – von Forschern als "arbeitende Intelligenz" bezeichnet – zum Beispiel in puncto Gedächtnis oder auch Gehorsam festgestellt werden. Möchtest Du erfahren, welcher Hund als der cleverste gilt? Dann schaue unter: Die schlauste Hunderasse der Welt.

Kein Hund ist wirklich dumm