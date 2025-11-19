Die zwei größten Spinnen der Welt: So groß sind die krabbelnden Riesen

Was ist die größte Spinne der Welt: Goliath-Vogelspinne & Laotische Riesenkrabbenspinne? Jetzt auf Tag24 lesen!

Von Marcel Nasser, Isabel Zschau

Nichts für schwache Nerven aber durchaus verblüffend: Riesenspinnen. Erfahrt mehr über die Welt der faszinierenden Arten, darunter die Goliath-Vogelspinne oder Laotische Riesenkrabbe - aber welche von ihnen ist die größte Spinne der Welt? Mehr spannende Rekorde aus der Tierwelt gibt es unter "Tierrekorde".

Goliath-Vogelspinne (Theraphosa blondi)

Die Goliath-Vogelspinne ist mit ihrer Beinspannweite von bis zu 30 Zentimetern so groß wie ein Pizzakarton. © Foto/Montage: Adobe stock/Retan/asbtkb, TAG24/CB Mit einer beeindruckenden Körperlänge von bis zu zwölf Zentimetern ist sie wahrhaftig ein Gigant.

Damit ist die Goliath-Vogelspinne in etwa so lang wie eine Türklinke oder ein Fenstergriff. Ihre außergewöhnlich lange Beinspannweite von bis zu 30 Zentimetern verleiht ihr den Titel im Guinness Buch der Rekorde.

Nicht Adventskalender füllen: Die besten Ideen für Kinder, Männer und Frauen Diese faszinierende Spinne wurde erstmals 1965 in den Regenwäldern von Venezuela in Südamerika entdeckt. Ein Exemplar, das damals vermessen wurde, wies eine Beinspannlänge von beachtlichen 28 Zentimetern auf und ist somit die größte Vogelspinnenart. Allerdings wurden seither Spinnen mit noch größeren Beinspannlängen gefunden, die diesen Rekord übertroffen haben.



Interessant: Obwohl die Goliath-Vogelspinne vier Augenpaare besitzt, kann sie nur schlecht sehen.

Daher verlassen sich die Spinnen auf die Haare an ihrem Körper, um Bewegungen zu erkennen.

Laotische Riesenkrabbenspinne - Die mit den langen Beinen

Riesenkrabbenspinnen (Foto) machen Goliath-Vogelspinnen Konkurrenz als "größte Spinne der Welt". © dpa | Bildstelle Feuerwehr Düsseldorf Die Laotische Riesenspinne, oder Heteropoda maxima, ist die größte Art innerhalb der Riesenkrabbenspinnen. Im Jahr 2001 wurde erstmals eine Laotische Riesenspinne entdeckt, die alle bisherigen Funde in den Schatten stellte. Dieses Exemplar überraschte die Forscher mit einer beeindruckenden Beinspannweite von 35 Zentimetern, womit sie sich den Weltrekord als die Spinne mit der größten Beinspannweite überhaupt sicherte. Allerdings ist ihr Körper im Vergleich dazu relativ schlank, mit einem Durchmesser von etwa 4 Zentimetern, was deutlich unter dem Körperumfang der Goliath-Vogelspinne liegt.



Welche Spinne ist die größte der Welt?

Die Laotische Riesenkrabbenspinne wird aufgrund ihrer beeindruckenden Beinspannweite von bis zu 35 Zentimetern als die größte Spinne der Welt betrachtet, obwohl die Goliath-Vogelspinne einen größeren Körperbau hat.

Aber egal ob man die Goliath-Vogelspinne mit etwa 30 Zentimetern oder die laotische Riesenkrabbenspinne mit bis zu 35 Zentimetern als Rekordhalter betrachtet, das Ausmaß ist enorm. Inklusive der vielen "Beinchen" sind diese Spinnen größer als eine bestellte Pizza in Maxi-Größe!

So gefährlich sind die größten Vertreter der Spinnenwelt

Vertreter der größten Spinne der Welt können durchaus gefährlich sein. © DPA Nicht nur das Erscheinungsbild der krabbelnden Riesen hat es in sich. Trifft man mit einer Goliath-Vogelspinne zusammen, kann das nämlich durchaus unangenehm werden. Brennhaare Sobald sie eine Bedrohung wittern, lassen sie ihre sogenannten "Brennhaare" von ihrem Hinterleib ab. Jene sind mit Widerhaken versehen und enthalten Nesselgift. Atmet man diese ein, kann das zu schweren Störungen der Atemwege führen und z. B. eine Bronchitis oder sogar Asthma verursachen. Bei reinem Hautkontakt sind die Folgen weniger schlimm. Nach einem Tag Juckreiz merkt man in der Regel nichts mehr. Giftig ist sie auch noch: Auch wenn das Gift der Goliath-Vogelspinne für den Menschen im Regelfall ungefährlich ist, sollte man sich trotzdem vor einem Biss hüten. Schließlich können die Tiere mit bis zu 2,5-Zentimeter-langen Beißwerkzeugen für tiefe und schmerzhafte Fleischwunden sorgen.

Gut zu wissen: Die laotische Riesenkrabbenspinne ist nicht so gefährlich. Obwohl sie auch kräftig zubeißen kann, ergreift sie in der Regel eher die Flucht.

Wo leben die größten Spinnen der Welt?

In freier Wildbahn ist die Goliath-Vogelspinne nicht in Europa anzutreffen. © 123RF / Wirestock

Bei diesen exotischen Ausmaßen und der ausgehenden Gefahr dürfte einigen eine entscheidende Frage durch den Kopf gehen: Wie wahrscheinlich ist es, dass man auf die Riesenspinnen trifft? Wer in Deutschland oder der näheren Umgebung lebt, der kann beruhigt sein. Schließlich wurde die riesige Goliath-Vogelspinne bisher nur im nördlichen Teil von Südamerika gesichtet. Sie ist vor allem in Guayana, Suriname und Französisch-Guayana vertreten, tauchte allerdings auch schon in Venezuela und Brasilien auf. Laotischen Riesenkrabbenspinnen begegnet man - wie der Name schon vermuten lässt - in Laos. Bisher beschränkt sich ihr Lebensraum in dem asiatischen Land auf Höhlen in der Provinz Cammon.