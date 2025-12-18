Haferflocken-Kekse: Für dieses einfache Rezept brauchst Du nur 5 Zutaten
Diese Haferflocken-Kekse eignen sich hervorragend für stressige Tage, an denen man einen leckeren Energiekick zwischendurch braucht. Reich an Proteinen, versorgen sie Dich direkt mit neuer Motivation und guter Laune.
An manchen Tagen ist man von früh bis spät unterwegs, hat einen vollen Terminkalender oder ist auf Reisen und hat nicht viel Zeit. Vor allem dann brauchst Du jedoch genug Energie und Proteine, damit Dein Körper gut durchhält.
Für solche Zeiten empfiehlt TAG24 dieses sehr einfache und super leckere Keks-Rezept. Vor allem die Haferflocken versorgen Dich mit Ballaststoffen, die Dein Körper in Energie umwandelt. Einmal zubereitet, lassen sich die Kekse einfach in einer Box im Kühlschrank aufbewahren und überallhin mitnehmen. Natürlich kann man sie auch gut in Ruhe bei einem Tässchen Kaffee oder Tee genießen, beispielsweise zum Frühstück.
TAG24 verrät Dir mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ein einfaches Rezept für diese Kekse. Finde weitere schnelle und leckere Rezepte unter "Backen".
Haferflocken-Kekse Rezept: Einfach und schnell
Für die Zubereitung der Kekse benötigst Du nur eine Mixschüssel und ein Backblech, ausgelegt mit Backpapier.
Rezept für Kekse| Zutaten
Zutaten:
- 2 große Bananen
- 1 EL Sonnenblumenöl
- 130 g Haferflocken
- 3 EL Hafermilch
- 4 EL Erdnussbutter
- optional: eine Handvoll Rosinen, Schokoraspeln, eine Prise Zimt
Tipp: In einer luftdichten Box kannst Du die Haferflocken-Kekse bis zu fünf Tage im Kühlschrank aufbewahren.
Rezept für Kekse| Zubereitung
Bevor Du mit der Zubereitung der Kekse beginnst, kannst Du schon mal den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Das Backblech kannst Du mit Backpapier auslegen.
1. Schritt: Zerdrücke die Bananen in einer Schüssel, bis sie schön matschig sind. Füge das Öl, die Haferflocken, die Hafermilch, Peanutbutter und die optionalen Zutaten wie geraspelte Schokolade hinzu. Vermische alles ordentlich.
2. Schritt: Nimm 1 EL aus der gemischten Masse und forme sie mit den Händen zu einem kleinen Ball. Lege den Teigball auf das Blech und drücke ihn mit einem Löffel flach, sodass eine Keksform entsteht. Wiederhole dies, bis der ganze Teig verbraucht ist und Du circa sechs Kekse auf dem Blech liegen hast.
3. Schritt: Backe die Kekse für ca. 15 Minuten, bis sie goldbraun und schön knusprig sind.
4. Schritt: Lass die Kekse noch ein paar Minuten auf dem Blech abkühlen, bis sie Raumtemperatur erreicht haben.
TAG24 wünscht viel Spaß, gutes Gelingen beim Nachbacken und einen guten Appetit!
Titelfoto: Jennifer Pallian, Unsplash