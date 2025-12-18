Haferflocken-Kekse: Für dieses einfache Rezept brauchst Du nur 5 Zutaten

Dieses Rezept für Haferflocken-Kekse besteht aus nur fünf Zutaten, mit denen Du schnell und einfach einen richtigen Energie- und Proteinkicker backen kannst.

Von Hannah Loskamp

Diese Haferflocken-Kekse eignen sich hervorragend für stressige Tage, an denen man einen leckeren Energiekick zwischendurch braucht. Reich an Proteinen, versorgen sie Dich direkt mit neuer Motivation und guter Laune.



Mit fünf Zutaten zusammengezaubert: Diese Haferflocken-Kekse sind unwiderstehlich. © Jennifer Pallian, Unsplash An manchen Tagen ist man von früh bis spät unterwegs, hat einen vollen Terminkalender oder ist auf Reisen und hat nicht viel Zeit. Vor allem dann brauchst Du jedoch genug Energie und Proteine, damit Dein Körper gut durchhält. Für solche Zeiten empfiehlt TAG24 dieses sehr einfache und super leckere Keks-Rezept. Vor allem die Haferflocken versorgen Dich mit Ballaststoffen, die Dein Körper in Energie umwandelt. Einmal zubereitet, lassen sich die Kekse einfach in einer Box im Kühlschrank aufbewahren und überallhin mitnehmen. Natürlich kann man sie auch gut in Ruhe bei einem Tässchen Kaffee oder Tee genießen, beispielsweise zum Frühstück. TAG24 verrät Dir mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung ein einfaches Rezept für diese Kekse. Finde weitere schnelle und leckere Rezepte unter "Backen".

Haferflocken-Kekse Rezept: Einfach und schnell

Für die Zubereitung der Kekse benötigst Du nur eine Mixschüssel und ein Backblech, ausgelegt mit Backpapier.

Rezept für Kekse| Zutaten

Zutaten:

2 große Bananen



1 EL Sonnenblumenöl

130 g Haferflocken

3 EL Hafermilch



4 EL Erdnussbutter



optional: eine Handvoll Rosinen, Schokoraspeln, eine Prise Zimt



Tipp: In einer luftdichten Box kannst Du die Haferflocken-Kekse bis zu fünf Tage im Kühlschrank aufbewahren.

Rezept für Kekse| Zubereitung

Bevor Du mit der Zubereitung der Kekse beginnst, kannst Du schon mal den Backofen vorheizen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 160 Grad Umluft. Das Backblech kannst Du mit Backpapier auslegen.

