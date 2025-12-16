Fernbedienung innen und außen reinigen: So wird sie wieder richtig sauber

TAG24 zeigt, wie man fürs Fernseher-Umschalten nie wieder aufstehen muss: einfach mal die Fernbedienung reinigen!

Von Marcel Nasser

Elektronische Geräte aus der Distanz zu bedienen, ist ein Privileg, das viele nicht mehr missen wollen. Umso wichtiger ist das Fernbedienung-Reinigen, wenn man langfristig von ihr profitieren und ganz bequem umschalten möchte. Noch mehr nützliche Hilfestellungen zum Reinigen gibt es im Reinigungsratgeber von TAG24.

Wie kann man eine Fernbedienung reinigen?

Damit man sich nicht irgendwann mit einer kaputten Fernbedienung herumärgert, sollte man sie zwischendurch reinigen. © 123rf / Towfiqu Hat man sich dazu entschieden, eine Fernbedienung mal gründlich zu säubern, sollte man vorher einige Hilfsmittel bereitlegen. Danach kann man sich dem Gehäuse und dem inneren Bereich einzeln zuwenden. Das braucht man: Wasser

Spülmittel

Mikrofasertuch

Wattestäbchen

Essig

Isopropyl-Alkohol

ggf. Gitarrenplektrum

Ob man ein Gitarrenplektrum und einen Schraubendreher braucht, hängt davon ab, wie leicht sich die eigene Bedienung öffnen lässt.

Gehäuse und Tasten der Fernbedienung putzen

Mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung kann man die äußeren Plastikteile und die Gummitasten ganz einfach gründlich säubern. So bekommst du den äußeren Teil einer TV-Bedienung sauber: 1. Schritt: Schiebe- oder Klappmechanismus des Batteriefachs nutzen, um es zu öffnen. Batterien herausnehmen. 2. Schritt: Größerer Schmutz zwischen den Tasten lässt sich schon mit einer sauberen, weichen Zahnbürste gut abschrubben. 3. Schritt: Wasser und Essig im Verhältnis von eins zu eins mischen und ein Mikrofasertuch damit befeuchten. Das Tuch gut auswringen und das gesamte Gehäuse und die Tasten gründlich abwischen. 4. Schritt: Ein Wattestäbchen in das Essig-Wasser-Gemisch tunken und damit vorsichtig Ritzen der Fernbedienung und Zwischenräume der Tasten putzen. 5. Schritt: Das Ganze mit klarem Wasser und einem anderen Mikrofasertuch sowie anderem Wattestäbchen wiederholen, um Essigrückstände zu beseitigen. Danach sorgfältig abtrocknen, damit keine Flüssigkeit ins Innere läuft.

Vor allem rund um die Tasten einer Fernbedienung kann sich schnell Schmutz ansammeln. © 123rf / Towfiqu

Tipp: Einige TV-Bedienungen lassen sich so gut auseinandernehmen, dass man Plastikgehäuse und Tasten sogar komplett vom inneren Bereich lösen kann. Sie lassen sich dann bequem mit Wasser und Spülmittel in der Spüle reinigen.

Fernbedienung öffnen und reinigen: So kannst Du sie innen säubern

Mit Isopropyl-Alkohol bekommt man verschiedenste Fernbedienungen wunderbar sauber. © 123rf / Marchsirawit Je nach Modell braucht man einen Schraubenzieher, um überhaupt an den inneren Bereich zu gelangen. Vorhandene Schrauben müssen dann nämlich als Erstes gelöst werden. Im Anschluss lassen sich Ober- und Unterhälfte der Bedienung aufhebeln. Hierfür eignet sich z. B. ein Gitarrenplektrum sehr gut, wenn man ein solches besitzt. Ein möglichst dünner Schraubendreher tut's auch. Dabei sollte man aber Vorsicht walten lassen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Nach dem Öffnen können der Innenbereich und die Kontakte bzw. Platine gereinigt werden. Dazu verwendet man am besten ein mit Isopropyl-Alkohol angefeuchtetes Mikrofasertuch. Anschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch gründlich abtrocknen, damit keine Flüssigkeit im Gerät bleibt.

Achtung! Man sollte keinen "normalen" Stofflappen nutzen, weil dabei Fussel ins Innere gelangen und Störungen verursachen können.

Ausgelaufene Batterie in der Fernbedienung? Reinigen mit Schutzmaßnahmen

Ausgelaufene Batteriesäure muss kein Todesurteil für die Fernbedienung sein. Nach einer Reinigung funktioniert sie oft wieder. © 123RF / Mykola59 Die eigentlich einfache Putz-Aktion kann allerdings schon beim Batterien Herausnehmen deutlich nerviger werden. Wer dabei nämlich ausgelaufene Batteriesäure feststellt, der muss das Batteriefach sehr sorgfältig säubern. Das klappt so: 1. Schritt: Putz-Handschuhe anziehen und Zeitung unterlegen, damit weder Hände noch andere Gegenstände mit der Batteriesäure in Kontakt geraten. 2. Schritt: Batterien herausnehmen und grobe Rückstände der krümeligen Batteriesäure mit einer Zahnbürste aus Fach sowie von den Kontaktstellen entfernen. 3. Schritt: Mit einem zuvor in Essig getränktem Wattestäbchen die Batterie-Kontaktstellen der Fernbedienung reinigen. 4. Schritt: Fach mit einem feuchten Mikrofasertuch gut auswischen und anschließende gut abtrocknen.

Wie oft sollte man sein TV-Steuerelement sauber machen?

Seine Fernbedienung öffnen und reinigen, ist nicht allzu oft notwendig. Solange man sie einmal in der Woche grob von Außen sauber macht, lagern sich in der Regel nicht zu viel Schmutz und Staub ab. Spätestens, wenn mal etwas auf die TV-Bedienung kleckert oder sie nicht mehr tadellos funktioniert, sollte man aber auch mal das Innere der Fernbedienung säubern.

Fernbedienungen zu säubern, kann unterschiedlich aufwendig sein

Wer sich lange an einer funktionierenden Fernbedienung erfreuen möchte, sollte sie ab und zu mal etwas pflegen. © 123RF / Marcociannarel

Die meisten dürften keine Probleme mit der Pflege und der Funktionalität ihrer Fernbedienung haben. Da ist es oft schon das höchste der Gefühle, wenn mal die leeren Batterien ausgetauscht werden müssen. Sofern man aber rücksichtslos immer wieder mit fettigen oder sogar feuchten, klebrigen Händen zum Steuerelement greift, riskiert man Schäden. Wer die Bedienung dann nicht gründlich reinigt, darf sich nicht wundern, wenn sie irgendwann kaputt ist.