Ingwer richtig lagern: Diese Tipps halten ihn länger frisch

Wie halte ich Ingwer frisch? Ingwer aufbewahren im Kühlschrank oder nicht? Tipps und Tricks, um die Knolle frisch zu halten ✓ 3 Tipps - jetzt auf TAG24!

Von Nadja Kocsis

Damit die heilsame Ingwerknolle ihre Wirkung möglichst lang behält, ist es entscheidend zu wissen, wie ich frischen Ingwer aufbewahren muss. Weiteres Wissen und coole Hacks aus der Küche gibt es auf der Themenseite Küchenwissen.

Angeschnittenen Ingwer gilt es feucht und kühl zu lagern. © 123rf/echeverriurrealuis Die Lagerung der Knolle entscheidet maßgeblich über die Haltbarkeit. Wenn Ingwer kühl und dunkel gelagert wird, hält er sich über mehrere Wochen. Wird er einfach draußen in der Küche gelassen, trocknet er schnell aus und ist nicht mehr genießbar. Ein heißer Ingwertee sorgt nicht nur in der Erkältungszeit für einen Booster des Immunsystems. Alle Fans von Sushi oder leckeren Shots greifen gern auf frischen Ingwer zurück. Dafür eignet sich am besten eine Knolle in Bio-Qualität, die im Kühlschrank in einer Dose, einem Frischhaltebeutel oder eingeschlagen in ein feuchtes Küchentuch lagert. Ingwer zu trocknen oder die Wurzel einzufrieren sind zwei weitere Möglichkeiten die gesunde Knolle haltbar zu machen. Nicht Fernbedienung innen und außen reinigen: So wird sie wieder richtig sauber



Sollte man Ingwer im Kühlschrank aufbewahren?

Kühl und dunkel möchte es die Knolle haben. Im Kühlschrank bleibt Ingwer deutlich länger frisch und vertrocknet nicht so schnell. Dafür wird die Ingwerknolle in ein feuchtes Küchentuch gewickelt und ins Gemüsefach gelegt. Ist die Knolle schon angeschnitten, kannst Du den Ingwer im Glas aufbewahren. Geschält und in dünne Scheiben geschnitten, lässt sich Ingwer auch problemlos portionsweise einfrieren und auftauen. Ein No-Go ist es, den Ingwer einfach draußen liegenzulassen. Hier ist ein Vertrocknen vorprogrammiert. Beim Einkauf gilt es vorab schon auf die Frische des Rhizoms und auf Bio-Qualität zu achten, um die gesunde Knolle länger genießen zu können.

Ingwer trocknen - So geht's