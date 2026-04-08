Hefezopf backen und flechten: So gelingt er Dir garantiert

Einfaches Hefezopf Rezept zum Nachbacken ✓ Hefezopf Grundrezept ✓ Zutaten ✓ Zubereitung ✓ Tipps zum Flechten ► Mit TAG24 zum luftig, leichten Osterzopf!

Der Hefezopf ist ein echter Klassiker, der nicht nur Ostern einfach auf den Tisch gehört. Diese Hefezopf Rezept zeigt, wie das Ergebnis perfekt fluffig und lecker wie vom Bäcker wird. Wenn Du bei der Hefezopf Zubereitung darauf achtest, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben und dem Teig genug Zeit zum Gehen lässt, kannst Du Dich am Ende auf einen super lecker luftig lockeren Hefezopf freuen. Weitere Ideen und Inspirationen gibt es unter der Rubrik Gebäck.

Hefezopf backen: Rezept

Bitte beachte, dass der Hefezopf nach dem Flechten noch eine Ruhezeit von etwa 20 Minuten benötigt. Die Ruhezeit ist nicht in der Gesamtzeit inbegriffen, diese umfasst lediglich die reine Arbeitszeit.

Salzarm Vegetarisch Vorbereitungszeit 45 Min. Kochzeit/Backzeit 40 Min. Gesamtzeit 85 Min. Menge 1 Stück Zutaten 500 g Weizenmehl

250 ml lauwarme Milch

70 g weiche Butter

40 g Zucker

1/2 Würfel Hefe

1 TL Salz

1 Ei

nach Belieben Rosinen, Vanillearoma, Zimt

1 Eigelb zum Bestreichen

1 EL Hagelzucker Zubereitung Schritt 1 Milch mit Butter, Zucker und Salz kurz erwärmen (am besten auf ca. 25°C, nicht zu heiß werden lassen!). Schritt 2 Hefe in der warmen Flüssigkeit auflösen. Schritt 3 Mehl sieben, eine Mulde formen und die Flüssigkeit langsam hinzugeben, das Ei mit unterarbeiten. Schritt 4 Fünf Minuten mit dem Rührgerät durchkneten, bis der Teig geschmeidig ist. Alternativ zuerst alles mit dem Küchenhelfer verrühren bis sich die Zutaten verbunden haben. Dann wird Hand angelegt. Mit den Händen darf der Teig ruhig 10 Minuten geknetet werden, damit der Hefezopf Teig eine schöne glatte Oberfläche hat. Schritt 5 Mit Frischhaltefolie oder einem sauberen Geschirrtuch abdecken und eine knappe Stunde gehen lassen bis sich das Volumen verdoppelt hat. Der Teig reicht locker auch für das Backen von zwei mittelgroßen Zöpfen. Wer möchte, teilt den Hefezopf-Teig vor der weiteren Verarbeitung in zwei gleich große Hälften und kann somit gleich zwei Hefezöpfe backen. Schritt 6 Den Hefeteig nochmals kurz durchkneten, Teig dritteln (wer es genau mag, wiegt die Teile ab) und drei gleichlange Rollen formen (ca. 50 cm lang). Schritt 7 Die drei Rollen nebeneinander legen und das obere Ende zusammendrücken, jetzt einen Zopf flechten und auch das untere Ende zusammendrücken und nach unten umschlagen. Schritt 8 Den fertig geflochtenen Zopf mit einer Mischung aus Eigelb, einem kleinen Schuss Milch, einer Prise Zucker und Salz bestreichen, das sorgt für einen schönen Glanz. Schritt 9 Nach Belieben mit Hagelzucker oder Mandelplättchen bestreuen, jetzt nochmals 15 Minuten gehen lassen. Schritt 10 Bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) für ca. 35 bis 45 Minuten in den Ofen schieben. Die Backzeit richtet sich nach der individuellen Leistung des eigenen Backofens.



Wird der Osterzopf zu schnell braun im Ofen, wird er einfach mit einem Stück Backpapier oder Alufolie bedeckt. Wenn der Hefezopf nach abgelaufener Zeit gut aussieht und die Stäbchenprobe besteht, darf der fertig gebackene Hefezopf aus dem Ofen. Jetzt noch abkühlen lassen, aufschneiden und einfach genießen.

Hefezopf backen leicht gemacht – 3 einfache Tipps

Tipp 1: Die Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, wenn sie verarbeitet werden.

Tipp 2: Die Milch darf nicht zu heiß sein. Ab einer Hitze von über 40 Grad stirbt die Hefe und der Teig wird nicht mehr aufgehen. Durch die Wärme der Milch geht der Teig schneller auf, aber prinzipiell darf die frische Hefe auch mit kalter Milch verrührt werden. Tipp 3: Beim Hefezopf backen ist Geduld gefragt. Der Hefezopf Teig muss ruhen bis er sein Volumen verdoppelt hat. Die optimale Umgebungstemperatur sollte 25 Grad betragen. Bevor der Osterzopf im Ofen landet, wird er mit einem Eigelb bestrichen. Dabei ist es entscheidend, nicht zu viel Eigelb am Pinsel zu haben, damit dieses nicht in die Ausbuchtungen läuft.

Hefezopf flechten – Wie gelingt es am besten?

Beim Hefezopf flechten braucht der Teig genug Spannung. Sehr beliebt ist die Dreistrang-Methode. © 123rf.com/alein Am einfachsten ist die Dreistrang-Methode. Der Hefezopf-Teig wird in drei Teile geteilt. Damit der Osterzopf am Ende auch schön gleichmäßig aussieht, empfiehlt es sich, jedes Teigstück mit der Küchenwaage genau abzuwiegen. Die Teigstücke werden zu gleichmäßig langen Rollen geformt, die Oberfläche sollte leicht Spannung bekommen.

Nun einfach die Teigstücke für den Hefezopf parallel nebeneinander legen und an einem Ende die Teigenden gut zusammengedrücken. Beim Hefezopf flechten wird nun immer im Wechsel ein äußerer Teigstrang über den mittleren gelegt. Die Teigenden werden wieder gut zusammengedrückt, damit er auch beim Backen im Ofen richtig gut zusammenhält. Nicht Können Katzen weinen? Das bedeuten die Tränen von Katzen Alternativ kann der klassische Dreistrangzopf auch von der Mitte her geflochten werden. Geübte Hände schaffen es sogar vier oder fünf Stränge zu flechten.

Einfachen Hefezopf backen und beliebig variieren