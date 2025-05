Hilft Kaffeesatz gegen Ameisen im Garten?

Ameisen müssen dabei aber nicht bekämpft, sondern nur vertrieben werden. Wie Kaffee dabei helfen kann und was Du genau dafür tun musst, erfährst Du im TAG24 Ratgeber.

Neben all den wesentlichen Eigenschaften, die Ameisen mit sich bringen, kann ein großer Ameisenbau für unsere Gärten und Hochbeete allerdings auch Schäden verursachen: Durch viele Gänge in der Erde können Wurzeln freigelegt und kleine Sprösslinge ausgehebelt werden. Die Nährstoffversorgung wird unterbunden und die Pflanze geht ein.

Fleißige Völker schaffen es, bis zu 100.000 Schädlinge am Tag zu fressen, Totholz zu zersetzen und damit wichtigen Humus für die Böden herzustellen. Außerdem können sie einen ziemlich großen Ameisenbau anlegen und sich somit eine Behausung schaffen, die sich sowohl über-, als auch unterirdisch auf bis zu zwei Meter erstrecken kann.

Begib Dich in Deinem Garten oder Hochbeet auf die Suche nach einem Ameisennest und finde dessen Eingänge. Davor solltest Du nun den Kaffeesatz verteilen und gut festdrücken. Auch in unmittelbarer Nähe und um das Nest herum ist es nützlich, etwas Kaffeesatz zu verstreuen.

2. Schritt: Bei der Behandlung mit Kaffeesatz kommt es am meisten auf die Umstände an. Deshalb gibt es mehrere Möglichkeiten:

Gut zu wissen: Mit Kaffeesatz vertreibst Du nicht nur Ameisen, sondern gibst Deinen Pflanzen auch noch einen natürlichen Dünger, der in vielerlei Hinsicht positive Auswirkungen auf die Pflanze hat.

Andere stark duftende Lebensmittel haben eine ähnliche Wirkung wie Kaffee. © 123RF / mayashustov

Nicht nur Kaffee als stark duftendes Hausmittel stört den Orientierungssinn der Ameisen. Lebensmittel wie Knoblauch, Lavendel oder Essig können genauso wirksam sein, falls Du keinen Kaffee zur Hand hast.

Kontrolliere in Deinem Garten und zu Hause, ob die Ameisen Zugang zu süßen Lebensmitteln haben. Dazu zählt auch Fallobst, welches zu lang auf dem Boden liegt. Räume daher alles so schnell wie möglich weg, um den Ameisen keinen Anreiz zu geben, sich in der Nähe anzusiedeln.

Falls keine natürlichen Mittel zur Umsiedlung der Ameisen wirken, gilt als letzte Variante, die Tiere mit chemischen Hilfsmitteln, beispielsweise Ameisenködern, zu bekämpfen.

Generell gilt, dass oft nicht nur eine Möglichkeit die passende ist. Natürlich lassen sich auch alle Varianten in Kombination für optimale Ergebnisse anwenden.

