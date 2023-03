Moos im Rasen entfernen: So bekämpfst Du es richtig!

Vor allem im Frühjahr dürfte sich manch einer ärgern, wenn er auf seine Grünfläche im Garten blickt. Sieht zwar ganz gut aus, aber was soll dieses nervige Zeug im Gras? Ein klassischer Fall von Moos im Rasen! Wie Du den Störenfried entfernen kannst, erfährst Du in diesem Ratgeber.

Ganz grundlegend deutet Moos darauf hin, dass der Rasen in keinem guten Zustand ist. Es geht ihm offenbar so schlecht, dass er nicht breit und stark genug wachsen kann, um das Moos fernzuhalten.

Hat man Moos im Rasen, kann man es durch Vertikutieren lockern und danach entfernen. © 123RF/welcomia

Bevor man die möglichen Mängel des Rasens dauerhaft beseitigen kann, muss zuerst der akute Moosbefall verschwinden. Mit welchen Tipps und Mitteln Du das Moos beseitigen kannst, zeigt die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Schritt: Damit man die komplette Grünfläche von Moos befreien kann, muss sie als erstes komplett freigeräumt werden.

2. Schritt: Als Nächstes sollte man den Rasen einmal mähen, ohne ihn dabei zu kurz zu stutzen. Er muss kräftig genug bleiben, um gut zu regenerieren. Gras im Schatten sollte nicht auf weniger als fünf Zentimeter gekürzt werden, der Rest darf etwas kürzer sein.

3. Schritt: Im Anschluss geht man per Vertikutieren gegen Moos im Rasen vor - erst in Längsbahnen, dann in Querbahnen. So wird das Moos gut gelockert.

4. Schritt: Zum Schluss noch die durch das Vertikutieren geschnittenen Pflanzenreste mit einem Rechen zusammen harken und den Rasenschnitt entsorgen.