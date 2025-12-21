Himmlisches Spekulatius-Tiramisu: Das perfekte Dessert für die Weihnachtszeit

Ein leckeres Spekulatius-Tiramisu mit Mascarponecreme, das perfekte Dessert zur Weihnachtszeit ☆ Rezept + Zutaten + Zubereitung - jetzt auf TAG24.

Von Lilli Friedrichs

Ein Dessertklassiker mal anders, das leckere Spekulatius-Tiramisu von TAG24 ist der perfekte Nachtisch für die Weihnachtszeit! Du willst Dir den vollen Genuss der Weihnachtszeit auf den Tisch holen? Für tolle Inspirationen, Tipps und Tricks schaue hier vorbei: Weihnachtsrezepte.

Spekulatius Tiramisu im Glas – schmeckt genauso himmlisch wie es aussieht! © Unsplash/Julie Martins Du suchst nach einem Dessert, das einfach zuzubereiten ist, aber trotzdem beeindruckend gut schmeckt? Dann bist Du hier genau richtig! Tiramisu ist ein echter Klassiker unter den Desserts, passend zur kalten Jahreszeit bereitet man den unwiderstehlichen Nachtisch mit leckerem Spekulatius zu. Du bist ein echter Profi in der Küche? Dann kannst Du Spekulatius selber machen. Das Grundrezept für das Spekulatius-Tiramisu ist ganz einfach und besteht aus zwei Teilen, einer saftigen Keksschicht und einer cremigen Mascarponeschicht. Nicht Eischnee schlagen: So erhält er die perfekte Konsistenz Je nach Geschmack lässt sich dieses Rezept abwandeln. Besonders beliebt ist eine Variante mit einer zusätzlichen Schicht aus frischen Himbeeren. Wie Du den beliebten Nachtisch zubereitest, erfährst Du auf TAG24!

Spekulatius Tiramisu mit Mascarpone | Rezept

Für die Zubereitung des weihnachtlichen Desserts benötigst Du eine Schüssel, ein Rührgerät und kleine Dessertgläser. Wahlweise kannst Du das Tiramisu auch in einer großen Dessertform zubereiten oder in kleinen Schälchen.

Spekulatius Tiramisu | Zutaten

Für die Keksschicht: 120 ml Kaffee



2 EL Zucker



1/2 TL Zimt



150 g Spekulatius Für die Creme: 1 Eigelb



60g Zucker



250g Mascarpone



250g Speisequark



1 Prise Salz

Spekulatius macht das Schichtdessert zu einem echten, weihnachtlichen Klassiker! © 123RF/handmadepictures

Spekulatius Tiramisu | Zubereitung

1. Schritt: Kaffee kochen und den Zimt und Zucker unterrühren. Anschließend zum Abkühlen an die Seite stellen. 2. Schritt: Die Kekse grob zerbröseln und ebenfalls erstmal zur Seite stellen. 3. Schritt: Für die Creme das Eigelb und den Zucker mit einem Rührgerät schaumig schlagen. Die Mascarpone und den Speisequark in einer weiteren Schüssel mit der Prise Salz glatt rühren. 4. Schritt: Den Schaum aus Eigelb und Zucker unter die Creme heben. 5. Schritt: Nun geht es ans Schichten. Abwechselt Keksbrösel mit dem abgekühlten Kaffee beträufeln und darauf hin mit der Mascarpone-Creme bedecken. Idealerweise wiederholst Du diesen Schritt zwei bis dreimal. Je nachdem, wie groß Deine Gläser sind. 6. Schritt: Das Schichtdessert für mindestens vier Stunden kaltstellen. 7. Schritt: Bevor Du Dein selbst gemachtes Spekulatius Tiramisu servierst, kannst Du dieses mit etwas Zimt oder Keksbruch dekorieren.

Spekulatius Tiramisu mit Himbeeren ist eine beliebte Variante des klassischen Weihnachtsdesserts. © Unspalsh/Alexandra Nosova

Spekulatius Tiramisu mit Himbeeren | Rezept

Für die Himbeeren-Schicht brauchst Du zusätzlich:

500g Himbeeren Diese wäschst Du gründlich und schichtest sie zusätzlich zu der Keks- und der Mascarponeschicht in Schritt 5. Der einzige Unterschied ist, dass Du nun drei Schichten hast, mit denen Du abwechselnd Dein Dessertglas füllst.

Spekulatius Tiramisu | Tipps