Katzen kämpfen: Solltest Du dazwischen gehen?

Handelt es sich um einen ernsthaften Kampf, so solltest Du wissen, wann und wie Du einschreiten solltest. Außerdem kannst Du mit einigen Tricks schon im Vorfeld dafür sorgen, dass sich die Katzen besser vertragen und miteinander auskommen.

Es gibt aber ein paar Anzeichen, an denen Du erkennen kannst, ob Katzen kämpfen oder ob es sich um eine Rangelei aus Spaß an der Freude handelt.

Zwei Katzen laufen stürmisch aufeinander zu, schlagen mit den Pfoten und wälzen sich gegenseitig auf dem Boden. Die Katzen kämpfen also miteinander, zumindest sieht es so aus. Doch nicht immer handelt es sich tatsächlich um einen echten Kampf. Es kann durchaus sein, dass die beiden vermeintlichen Streithähne eigentlich nur wild miteinander spielen.

Verspieltes Herumtollen und Jagen ist zwischen Katzen ganz normal und gehört zu ihrem Spieltrieb. Manchmal kann dieses Spiel aber auch eskalieren und in einen echten Kampf ausarten. Um herauszufinden, ob Katzen kämpfen oder nur miteinander spielen, solltest Du sie genau beobachten.

Wenn Katzen kämpfen, so kannst Du das auch an ihrer Körpersprache erkennen. Typisch ist z. B. eine nach hinten angewinkelte Stellung der Ohren. Die Körperhaltung ist steif, angespannt und weist ebenfalls darauf hin, dass die Katze gestresst ist.

Wird ihr Jagdtrieb geweckt, so wird die gleiche Reaktion hervorgerufen.

Ein weiteres Erkennungszeichen, dass Katzen kämpfen, sind ihre geweiteten Pupillen. Wenn Katzen Angst haben, bekommen sie große Augen und die Pupillen weiten sich. Aber auch bei der Jagd in der Dunkelheit weiten sich die Pupillen der Katze, damit sie ihre Beute besser sehen können.

Wenn Du also feststellst, dass Deine Katzen in einen ernsthaften Kampf verwickelt sind, solltest Du in jedem Fall einschreiten, bevor sie sich gegenseitig Biss- und Kratzwunden zufügen. Deshalb solltest Du wie folgt vorgehen:

Verursache ein lautes Geräusch: Treibe die Katzen durch ein möglichst lautes Geräusch auseinander. Du kannst dazu zum Beispiel einmal stark in die Hände klatschen und laut "Hey" rufen. Pfeife mit den Fingern oder schnapp Dir eine Trillerpfeife, es kann auch helfen einmal kräftig mit dem Fuß aufzustampfen, um die beiden auseinander zu scheuchen.

Schaffe eine räumliche Trennung: Du kannst auch versuchen, durch einen griffbereiten Gegenstand wie z. B. ein Kissen oder einen Wäschekorb ein räumliches Hindernis zu schaffen. So können sich die beiden nicht weiter anfeinden und haben Gelegenheit sich zu beruhigen. Anschließend solltest Du die Krawallkatzen auch räumlich voneinander trennen.



Handelt es sich hingegen um eine kleine Rauferei, solltest Du nicht sofort dazwischen gehen. Kleine Streitereien zwischen Katzen sind vollkommen normal.

Dieses Verhalten dient ihnen dazu, um die Rangordnung zwischen ihnen klarzumachen. Zu Biss- und Kratzwunden sollten diese Rangeleien allerdings nicht führen.