Wie sollte man eine Katze eingewöhnen? Diese Schritte sind entscheidend

Von Clara Danneberg

Wenn eine Katze einziehen soll, stellt sich die Frage, wie man ihr die Ankunft im neuen Zuhause möglichst angenehm und leicht gestaltet. Worauf es ankommt, wenn man eine Katze eingewöhnen möchte, erfährst Du in diesem Artikel. Noch mehr Tipps zum Leben mit Fellnasen gibt es unter: Katzenverhalten.

Wie sich Katzen am besten eingewöhnen, liest Du im Katzenratgeber von TAG24. © 123RF/gekaskr Hat man sich nach reichlich Überlegung dazu entschieden, eine Katze zu halten, dann sollte man sich gut auf die Ankunft der kleinen Fellnase vorbereiten. Dabei sollte man sich nicht nur allgemein zur Katzenhaltung und zur gewählten Katzenrasse informieren, sondern auch zur Anfangszeit. Katzen mögen keine Veränderung, sodass ein Umzug und ein neues Umfeld immer mit Stress und Angst verbunden sind. Junge Katzen gewöhnen sich schneller ein. Bei älteren Katzen ist es schwerer, sie an eine ungewohnte Umgebung zu gewöhnen. Was zu beachten ist, wenn man eine Katze eingewöhnen möchte, erklärt Dir TAG24.

Katze eingewöhnen

Um eine Katze an ihr neues Zuhause zu gewöhnen, sollte man sich gut informieren und entsprechend vorbereiten. Am besten ist es, wenn man sich für die Eingewöhnungszeit ein paar Tage oder eine Woche Urlaub einplant. Eine andere Möglichkeit wäre Homeoffice. Es ist wichtig, die Katze nicht zu lange allein zu lassen. Die wichtigsten Grundpfeiler einer erfolgreichen Eingewöhnung der Katze sind Geduld, Verständnis und Unterstützung.

Einzug der Katze vorbereiten

Eine große Wohnung kann für die neue Katze sehr überfordernd sein. Für den Anfang empfiehlt es sich, einen Raum festzulegen und diesen entsprechend einzurichten. Man sollte der Katze ein Katzenklo, Futter, frisches Wasser, Kratzbaum, Spielzeug, vielfältige Schlafplätze und Verstecke bereitstellen. Mögliche Verstecke sind Kisten, Körbe sowie Tische und Stühle, die mit Decken abgedeckt wurden. Die Rückzugsmöglichkeiten geben der Katze am Anfang Sicherheit.

Anfangs brauchen Katzen für die Eingewöhnung möglichst viele Verstecke. © 123RF/sviatlankayanka

Außerdem sollte man die Wohnung entsprechend vorbereiten. Bringe alle für Katzen giftigen Pflanzen, Kabel und zerbrechlichen Gegenstände außer Reichweite der Mieze. Um der Katze den Einstieg zu erleichtern, sollte man sich beim Züchter, Tierheim oder Vorbesitzer informieren, welches Futter und welche Katzenstreu die Mieze gewohnt ist. Es lohnt sich auch, die Vorlieben, Verhaltensweisen und Gewohnheiten einer Katze zu erfragen. Zieht eine Katze in einen Haushalt mit vielen Personen oder Kindern ein, dann sollte man diese vorher aufklären, wie sie sich der Katze gegenüber richtig verhalten. Katzen brauchen am Anfang viel Ruhe und Freiraum.

Katze transportieren

Wer die Katze selbst abholt, sollte sich eine dafür vorgesehene Transportbox besorgen. Die Box kann man dann auch für spätere Besuche beim Tierarzt benutzen. Um der Katze die Reise angenehmer zu gestalten, sollte man die Box mit einer weichen Decke auslegen. Es empfiehlt sich, einen Gegenstand vom Vorbesitzer, z. B. ein Kuscheltier oder eine Decke, mit in die Box zu legen. Der vertraute Geruch wirkt beruhigend auf die Mieze, sodass der Stress der Reise ein wenig gemindert wird. Im Idealfall ist die Katze bereits an Transportboxen gewöhnt. Manche Katzen gehen auch aus Neugier freiwillig in die Box. Wenn die Fellnase nicht in die Transportbox geht, kann man versuchen, sie mit einem Leckerli in die Kiste zu locken. Transportiert man die Katze im Auto, sollte die Box auf dem Autositz entsprechend gesichert werden. Man kann Teile der Box mit einer Decke abdecken, sodass sich die Katze geschützt fühlt. Die Katze sollte man niemals im Kofferraum transportieren. Am besten ist es, wenn jemand neben der Mieze sitzt, der sie notfalls etwas beruhigen kann. Wer eine Katze im Auto hat, sollte ein ruhiges Tempo fahren und keine gewagten Manöver oder Vollbremsungen machen, damit die Katze nicht umhergeschleudert wird.

Erste Stunden mit der neuen Katze

Kommt man zu Hause an, dann stellt man die Transportbox am besten gleich in das vorbereitete und ruhige Katzenzimmer. Danach verschließt man die Tür, öffnet die Box und zieht sich ein Stück zurück, um der Katze Raum zu geben. Wichtig ist, dass die Katze selbst entscheidet, ob und wann sie die Box verlässt. Abhängig von ihrem Charakter wird sie sich nicht heraustrauen, sich sofort verstecken oder neugierig die Umgebung erkunden. Manche Katzen kommen erst nachts heraus, wenn sie sich sicher fühlen. Wenn sich die Katze überhaupt nicht aus der Box traut, empfiehlt es sich, das Zimmer zu verlassen.

Tipp: Weise alle Personen im Haushalt darauf hin, dass die Mieze in der ersten Zeit ihre Ruhe braucht. Laute Musik, Geschrei und Lärm verursachen zusätzlichen Stress.

Viele Katzen bleiben in den ersten Stunden lieber auf Abstand. © 123RF/kholywood

Die ersten Nächte mit der neuen Katze

Wer sich eine Katze anschafft, sollte sich vorher genau überlegen, wo die Mieze schlafen darf. Katzen brauchen klare Strukturen und Regeln. Spontan zu entscheiden, dass die Katze mit ins Bett darf oder eben nicht, funktioniert nicht. Wenn die Katze nicht in das eigene Bett soll, dann darf sie das auch nie. Anderenfalls versteht sie das nicht. Außerdem wollen Katzen stets ihr ganzes Revier ablaufen. Verschlossene Türen zu Räumen, die sie am Tag betreten dürfen, mögen sie deswegen überhaupt nicht, was sie lautstark äußern. Am besten führt man schon am Anfang eine Abendroutine mit der Katze ein. Eine Variante wäre es, erst mit der Mieze zu spielen und sie dann zu füttern, so dass sie in der Nacht ruhiger und länger gesättigt ist. Wenn die Mieze nicht in das Schlafzimmer soll, kann man in den ersten Nächten auf dem Sofa schlafen, um gegebenenfalls für sie da zu sein.

Man sollte bereits am Anfang festlegen, wo die Katze zukünftig schlafen darf. © 123RF/alejomiranda

Die ersten Tage der Katze

In der ersten Zeit gilt es, übermäßigen Lärm sowie schnelle und hektische Bewegungen in der Nähe der Katze zu vermeiden. Auch wenn sich die Katze ängstlich versteckt, sollte man immer wieder Präsenz zeigen. Die Katze soll sich an die Gegenwart und die Stimme der neuen Besitzer gewöhnen. Es reicht, wenn man sich ruhig zu der Mieze ins Zimmer auf den Boden setzt und sanft mit ihr spricht. Im besten Fall kommt die Katze irgendwann selbst näher, um die Menschen kennenzulernen. Bei der Eingewöhnung bestimmt die Katze das Tempo. Wer die Mieze zu früh bedrängt, könnte das Vertrauen und die Beziehung zum Tier bereits in den ersten Tagen stören.

Katze an die gesamte Wohnung gewöhnen

Manche Katzen sind bereits am ersten Tag vollkommen mutig und offen. Andere brauchen Wochen, um ein Sicherheitsgefühl zu entwickeln. Zeigt die Katze kaum bzw. keine Scheu mehr, erkundet neugierig den Raum und sucht aktiv den Kontakt zu Menschen, dann kann man das Zimmer öffnen und ihr die Wohnung zeigen. Zu den wichtigsten Stellen in der Wohnung, wie Futter, Katzenklo und Kratzbaum, kann man die Katze spielerisch hinführen. Den Rest sollte die Mieze für sich entdecken. Unabhängig davon, wo alles für die Katze in der Wohnung zukünftig stehen soll, empfiehlt es sich, ein Katzenklo und einige Verstecke aus der ersten Zeit stehen zu lassen. So kann die Katze sich bei Bedarf an bekannte und sichere Orte zurückziehen. Wer Kinder hat, sollte diese belehren, dass sie die Katze nicht bedrängen, hochheben, jagen oder anderweitig stressen.

Tipp: Sollte die Wohnung oder das Haus sehr groß sein, dann empfiehlt es sich, der Katze die Räume erst nach und nach zugänglich zu machen, sodass sie nicht überfordert wird.

Ist die Katze offen und neugierig, kann man ihr die ganze Wohnung zeigen. © 123rf/serezniy

Der erste Freigang

Möchte man der Katze Freigang gewähren, dann sollte das gut überlegt sein. War die Katze einmal richtig draußen, wird sie dies immer einfordern. Die Katze sollte erst Freigang bekommen, wenn sie sich vollständig an ihre neuen Besitzer und die Wohnung gewöhnt hat. Anderenfalls könnte es passieren, dass sie nicht mehr zurückkommt. Lässt sich die Mieze ein Geschirr anlegen, dann kann man für den Anfang kleine Spaziergänge unternehmen. Es bietet sich auch an, die Katze ihren ersten Alleingang mit leeren Magen unternehmen zu lassen, sodass der Hunger sie alsbald zurücktreibt. Wenn man der Katze Freigang gewähren möchte, empfiehlt es sich, das Tier vorher zu impfen, zu kastrieren und mit einem Mikrochip zu kennzeichnen.

Probleme beim Eingewöhnen der Katze

Bis sich die Fellnase vollkommen an ihr neues Zuhause gewöhnt hat, können einige Probleme auftreten. Mögliche Ursachen und Lösungen für die häufigsten Probleme beim Eingewöhnen der Katze werden nachfolgend erklärt.

Neue Katze frisst nicht

Dass eine Katze anfangs wenig bis gar nicht frisst, kann am Stress liegen. Gefühle wie Angst und Überforderung hemmen bei Katzen den Appetit. Am besten füttert man die Katze mit dem Futter, welches sie vom Vorbesitzer gewohnt ist. Eine Umstellung sollte nur langsam erfolgen. Um die Katze beim Fressen zu unterstützen, kann es helfen, den Weg zur Futterstelle sowie die Futternäpfe an sich so einzurichten, dass sich die Mieze sicher fühlt. Eine unsichere Katze überquert ungern große, freie Flächen. Kartons und Stühle können ihr die nötige Deckung verschaffen. Gesund wirkende Kitten dürfen maximal 24 Stunden und ausgewachsene Katzen maximal 48 Stunden nichts fressen. Zeigt die Mieze weiterhin keinen Appetit oder Krankheitssymptome, dann sollte man den Tierarzt aufsuchen.

Neue Katzen fühlen sich unter Stühlen oder in Kisten sicher. © 123RF/vershininphoto

Katzenklo

Idealerweise ist die neue Katze bereits stubenrein. Es kann trotzdem vorkommen, dass sie das neue Klo nicht benutzt. Bei diesem Problem gilt es zu unterscheiden, ob die Mieze nur das Klo nicht benutzt oder ob sie generell keinen Stuhlgang und Urin absetzt. Wenn die Katze das Klo nicht benutzt, dann könnte das an der Streu, am Modell oder an der Lage liegen. Am besten benutzt anfangs die Katzenstreu vom Züchter, Tierheim oder Vorbesitzer. Erst wenn die Mieze das Klo richtig benutzt und sich eingelebt hat, kann man langsam beginnen, eine andere Streu zu verwenden. Manche Stubentiger bevorzugen ein Katzenklo, welches wie eine Höhle konzipiert ist. Während des Geschäfts sind die Tiere angreifbar, was manche Miezen verunsichert. Es ist auch möglich, dass die Mieze ihre Ruhe haben will, wenn sie die Toilette benutzt, weshalb diese an einem ruhigen Ort stehen sollte. Auch kann es helfen, der Katze das Klo spielerisch zu zeigen und sie zu loben, wenn sie es benutzt. Hat die Katze generell keinen Stuhlgang, dann liegt das Problem vielleicht woanders. Man sollte überprüfen, ob die Katze ausreichend trinkt und frisst. Es empfiehlt sich, den Ballaststoffgehalt des Futters zu kontrollieren. Wenn die Katze trotz der Gegenmaßnahme mehrere Tage keinen Stuhlgang hat, sollte man eine Tierarztpraxis aufsuchen.

Neue Katze miaut nachts

Wenn die neue Katze nachts miaut, dann ruft sie vielleicht nach ihrer Mutter oder anderen Katzen aus der alten Heimat. Außerdem drücken Katzen durch das nächtliche Klagen ihre Unsicherheit und Angst aus. Die meisten Katzen brauchen ihre Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und die Veränderungen zu akzeptieren. Nach etwa einer Woche sollten sich der Stress und nächtliche Miauen reduzieren. Bei manchen Katzen dauert das Ganze etwas länger.

Junge Katzen rufen am Anfang noch sehr nach ihrer Mutter. © 123rf/photojuli

FAQ: Wissenswertes zum Eingewöhnen der Katze

Wie lange dauert es, bis eine Katze sich eingewöhnt hat? Wie lange eine Katze braucht, um sich einzugewöhnen, hängt von ihrem Charakter ab. In der Regel brauchen Katzen bis zu vier Wochen, um sich einzugewöhnen. Wo soll eine Katze in der ersten Nacht schlafen? Wo sie in der ersten Nacht schläft, bestimmt die Katze am besten selbst. Man sollte ihr mehrere warme und gemütliche Schlafplätze einrichten. Besonders offene und selbstbewusste Katzen suchen bereits in der ersten Nacht die Nähe zu ihren Besitzern. Wie gewöhnt man Katzen an neue Besitzer? Wer Katzen an neue Besitzer gewöhnen möchte, sollte Schritt für Schritt und sehr geduldig vorgehen. Man kann sich stets in der Nähe der Katze aufhalten und Ruhe ausstrahlen, aber die Katze soll von sich aus kommen. Zeigt sie Interesse, kann man vorsichtig Interaktionen wie erste Spiele und Streicheleinheiten starten. Wie lange dauert es, bis eine Katze zutraulich wird? Meist werden Katzen ab der zweiten Woche im neuen Zuhause etwas zutraulicher. Manche Katzen brauchen aber länger, um Vertrauen zu gewinnen. Man sollte stets geduldig sein und die Katze nicht bedrängen. Wie lange muss man eine Katze vor dem Freigang eingewöhnen? Eine ausgewachsene Katze sollte mindestens vier Wochen und eine junge Katze mindestens acht Wochen im neuen Zuhause verbringen, bevor sie Freigang bekommt. Die Zeit ist notwendig, damit die Katze das Heim als ihr Basisrevier verinnerlicht und wieder zurückkommt.

Fazit: Katzen brauchen Zeit zum Eingewöhnen