Können Katzen frieren? So erkennst Du, ob Deiner Katze kalt ist

Katzen haben ein dickes Fell, die frieren schon nicht? Ein Trugschluss! Auch Katzen können frieren. Wie Du es erkennst und was Du tun kannst, liest Du hier.

Von Aline Neißner

Wenn es draußen wieder kälter und trübselig wird, ziehen wir Menschen uns dickere Kleidung an und trinken heiße Getränke, um uns aufzuwärmen. Aber welche Möglichkeiten haben unsere geliebten Vierbeiner, damit ihnen wohlig warm ist? Und frieren Katzen überhaupt? Der TAG24-Katzenratgeber geht diesen Fragen auf den Grund.

Das Wichtigste in Kürze Katzen können aus verschiedenen Gründen frieren: z. B. altersbedingt, immungeschwächt, bei dünnem oder nassem Fell

Eine frierende Katz erkennt man unter anderem an übermäßigem Muskelzittern, einer zu niedrigen Körpertemperatur, einem aufgeplusterten Fell oder einer Verfärbung der Maulschleimhaut.

Eine frierende Katze bedarf unserer Hilfe und muss aufgewärmt werden.

Um eine Unterkühlung oder sonstige Krankheiten auszuschließen, sollte die Mieze von einem Tierarzt untersucht werden.

Frieren Katzen im Winter oder bei Kälte?

Wenn Katzen frieren, suchen sie sich einen kuscheligen Platz zum Aufwärmen. © 123rf/kornyeyeva Um die Frage ganz klar zu beantworten: Ja, Katzen können frieren. Allerdings ist das Kälteempfinden von Katzen genauso wie bei uns Menschen meist etwas ganz Individuelles und hängt von verschiedenen Faktoren ab. So frieren alte und immungeschwächte Katzen, aber auch die mit dünnerem Fell deutlich eher, als ihre jüngeren, gesunden Artgenossen. Selbst reinen Wohnungskatzen ist vermutlich eher kalt, als Freigängern, die sich im Laufe ihres Lebens an die Temperaturunterschiede draußen mehr oder weniger gewöhnt haben. Im Übrigen fangen auch Katzen, die eine Operation hinter sich haben, und Kitten schneller an zu frösteln. Und selbst die fittesten Katzen beginnen zu frieren, wenn sie ein nasses Fell haben. Nicht Einfaches Zimtsterne Rezept: Nussig, saftig und so lecker Laut Meinung einiger Tierärzte können es gesunde Katzen mitunter bei bis zu minus 20 Grad aushalten. Wenn sie diesen Temperaturen allerdings zu lange ausgesetzt sind, drohen Erkältung, Unterkühlung oder sogar der Tod.

Wie regulieren Katzen ihre Körpertemperatur?

Die meisten Katzen legen im Herbst ordentlich an Fell zu, um für niedrige Temperaturen gewappnet zu sein. © 123RF / evdoha Katzen sind gleichwarme Tiere. Das bedeutet, dass sie ihre Körperkerntemperatur konstant halten können, und zwar ganz unabhängig davon, welche Umgebungstemperatur gerade vorherrscht. Im völlig normalen und gesunden Zustand haben Katzen für gewöhnlich eine Körpertemperatur zwischen 37,5 und 39 Grad. Ist die Temperatur deutlich höher, spricht man von einer Hyperthermie (Überwärmung). Liegt sie dagegen darunter, besteht eine Hypothermie (Unterkühlung). Bestimmte Thermorezeptoren in der Haut registrieren eventuelle Temperaturschwankungen und liefern diese Informationen an den Hypothalamus, einer Region im Zwischenhirn. Dieser steuert notwendige Maßnahmen unter anderem zur Erhöhung bzw. Senkung der Körpertemperatur. Nicht Fruchtiger Glüh-Gin: Das Rezept ist so einfach Unabhängig davon besitzen Katzen noch einen genetischen Wärmeschutz und wechseln bei spürbaren Temperaturunterschieden ihr Fell. So legen sie etwa im Herbst ihr dünnes Sommerfell ab und tauschen es gegen ein dickes Winterfell mit wärmender Unterwolle. Du möchtest mehr zum Fellwechsel bei Katzen wissen? TAG24 hat den richtigen Beitrag für Dich.

7 Anzeichen dafür, dass eine Katze friert

Rollt sich die Katze eng zusammen, kann das ein Hinweis darauf sein, dass sie friert. © 123rf/asadykov Liegt die Körperkerntemperatur der Katze unter dem Normbereich, fängt der Vierbeiner an zu frieren. Neben dem wohl eindeutigsten Anzeichen, nämlich einer zu niedrigen Körpertemperatur, gibt es noch ein paar weitere Hinweise darauf, dass einer Katze kalt ist. #1 Die Katze sucht immer wieder die Nähe zu warmen Orten wie der Heizung, vor dem Kamin oder in der Sonne. Achtung: Es kann unter Umständen gefährlich sein, wenn die Katze auf der Heizung liegt. Erfahre mehr, bei TAG24. #2 Sowohl die Ohren, Pfoten als auch die Schwanzspitze der Katze fühlen sich kalt an. #3 Der Stubentiger liegt eng zusammengerollt da und bauscht sein Fell auf. So versucht er, möglichst viel Wärme zu speichern. #4 Der Vierbeiner zittert stark und nicht nur vorübergehend. #5 Die Schleimhaut des Maules der Katze ist blass bzw. bläulich verfärbt. #6 Die Katze bewegt sich weniger und versucht Energie einzusparen. #7 Häufiges Kuscheln und Nähe suchen, um sich so zu wärmen. Achtung! Liegt die Körpertemperatur der Katze unter 37,5 Grad und das Tier wirkt geschwächt oder es treten Atemprobleme bzw. ein niedriger Blutdruck auf, können das bereits Anzeichen für eine Unterkühlung sein und es sollte schnellstmöglich ein Tierarzt aufgesucht werden.

So misst man die Temperatur bei einer Katze

Die Körpertemperatur bei einer Katze zu messen, ist vermutlich nicht ganz einfach und sollte unbedingt behutsam vorgenommen werden. Wenn möglich, holt man sich eine zweite Person zu Hilfe, sodass eine die Messung vornehmen kann, während die andere den Vierbeiner ablenkt und festhält. Um ein möglichst genaues Messergebnis zu erhalten, sollte die Temperatur bei einer Katze rektal gemessen werden. Maul und Ohren sind dafür eher ungeeignet. Auf die Spitze des Thermometers sollte vor dem Gebrauch eine fetthaltige Creme aufgetragen werden. Das erleichtert das Einführen in den After und ist weniger schmerzhaft für das Tier. Ein handelsübliches, digitales Fieberthermometer ist für die Messung völlig ausreichend.

Unterkühlung bei Katzen: Was geschieht bei einer Hypothermie?

Wenn die Körperkerntemperatur, das ist die Temperatur der lebensnotwendigen inneren Organe, zu niedrig ist, reguliert der Hypothalamus die Temperatur nach oben. Dazu werden die Hautgefäße "eng" gestellt, damit nicht zu viel Wärmeenergie des Blutes nach Außen abgegeben wird. Außerdem wird die Wärmeproduktion des Körpers erhöht. Das geschieht vor allem durch bewusste Bewegung sowie das typische unwillkürliche Muskelzittern. Natürlich spielt auch die Dicke bzw. Dichte des Katzenfells eine entscheidende Rolle, ob das Tier schneller friert oder nicht. Denn je dichter das Fell ist, desto mehr Wärme kann gespeichert werden. Deshalb gehören besonders Nacktkatzen vermutlich zu denjenigen Vierbeinern, denen es schnell mal zu kalt wird.

Überhitzung bei Katzen: Was passiert bei einer Hyperthermie?

Im Gegensatz zur Unterkühlung steigt bei einer Überhitzung die Körperkerntemperatur zu stark an und muss nach unten reguliert werden. Das geschieht unter anderem dadurch, dass die Hautgefäße "weit" gestellt werden, um überschüssige Wärme nach Außen abzugeben. Da Katzen kaum schwitzen können, verschaffen sie sich Abkühlung, indem sie ihr Fell oder die Haut ablecken. Zusätzlich beginnen sie zu Hecheln, wodurch Wasser aus dem Maul schneller verdunstet und einen Kühleffekt bewirkt.

Was tun, wenn die Katze friert?

Katzen sollten immer die Möglichkeit haben, sich an einen warmen Ort zurückziehen zu können. Das gilt sowohl für Stubenkatzen als auch für Freigänger. Vor allem Katzen, die im Winter draußen unterwegs sind, benötigen dort einen Unterschlupf, der sie vor der Kälte, Nässe und Wind schützt. Falls Deine Katze friert, kannst Du sie behutsam aufwärmen:

Trocken halten : Nach dem Freigang sanft abtrocknen, um Auskühlung zu vermeiden.

: Nach dem Freigang sanft abtrocknen, um Auskühlung zu vermeiden. Warme Schlafplätze schaffen : Kuschelige Betten, Decken oder spezielle Heizdecken bieten zusätzliche Wärme.

: Kuschelige Betten, Decken oder spezielle Heizdecken bieten zusätzliche Wärme. Gezielt wärmen : Eine in ein Handtuch gewickelte Wärmflasche oder eine Wärmelampe kann helfen – achte darauf, dass sie nicht zu heiß ist.

: Eine in ein Handtuch gewickelte Wärmflasche oder eine Wärmelampe kann helfen – achte darauf, dass sie nicht zu heiß ist. Von innen wärmen: Lauwarmes Wasser oder leicht erwärmtes Futter unterstützen die Temperaturregulation. Aber Vorsicht! Es muss immer darauf geachtet werden, dass die Hilfsmittel nicht zu heiß eingestellt sind. Sonst besteht die Gefahr, dass sich die Katze verbrennt. Beobachte deine Katze genau – kalte Ohren, Pfoten oder Zittern können Anzeichen für Unterkühlung sein. In diesem Fall solltest du schnell handeln und gegebenenfalls einen Tierarzt aufsuchen.

Hinweis an Autofahrer: Es kann vorkommen, dass es sich streunende Katzen an besonders kalten Tagen unter der noch warmen Motorhaube gemütlich machen. Hier lohnt sich ein kurzer Blick oder das Betätigen der Hupe, um eventuell versteckte Tiere nicht zu verletzen.